F1: Gasly se pergunta porque a Red Bull não o escolheu para 2022

Pierre Gasly voou na classificação para o GP da Holanda e alcançou o quarto lugar, apenas 0s593 do tempo da pole position de seu ex-colega de equipe Max Verstappen da Red Bull e alguns décimos atrás da Mercedes de Valtteri Bottas.

O resultado marcou a décima vez em 13 GPs deste ano que o francês conseguiu colocar-se entre os seis primeiros nas classificações e marcou um forte contraste com o desempenho de Sergio Pérez, que foi 16º e foi eliminado no Q1 com seu Red Bull.

Embora a Red Bull explicasse o motivo do frustrante resultado de Pérez, Gasly foi questionado na Sky Sports sobre a diferença entre Pérez e Verstappen e o fato de não o terem escolhido para correr na equipe na próxima temporada.

"Eu me pergunto por quê. Houve discussões. Acho que eles estão muito felizes com o meu desempenho, mas obviamente não é só isso", Gasly respondeu.

"Obviamente foi uma pequena decepção para mim, porque é onde eu quero estar, poder ter um carro rápido. Não estou dizendo que a AlphaTauri não me deu um carro muito forte. [...] Mas infelizmente não aconteceu [a ida para a RBR]. Não significa que não vai acontecer no futuro, mas tenho certeza que no ano que vem não vou dirigir até lá ”, acrescentou.

Em relação ao seu desempenho na classificação em Zandvoort, Gasly indicou que foi muito melhor do que o esperado considerando como se sentiu no carro durante os treinos livres.

“Sim, devo dizer que foi uma tarde muito boa para nós, especialmente porque ontem (sexta-feira) não parecemos estar muito bem e esta manhã também não foi a ideal, mas por alguma razão o carro estava muito bem na classificação. Conseguimos tirar um tempo melhor e de forma incrível nos classificamos na frente das duas Ferraris, o que é muito bom ”.

F1 AO VIVO: Verstappen vence QUEDA DE BRAÇO com Hamilton em BRIGA ESTRATÉGICA na Holanda; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music