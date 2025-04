A Fórmula 1 abriu na manhã desta sexta-feira as atividades para o GP da Arábia Saudita, quinta etapa da temporada 2025. E em um primeiro treino livre sob o forte sol do Oriente Médio e com forte umidade, Pierre Gasly foi o mais rápido com a Alpine, mas com Lando Norris e Charles Leclerc em sua cola.

Completaram o top 10 da sessão: Oscar Piastri, Alex Albon, George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Yuki Tsunoda. Já Gabriel Bortoleto terminou o TL1 em 20º.

Mesmo com a sessão sendo pouco representativa para o fim de semana, com classificação e corrida sendo realizadas na noite saudita, o TL1 começou com pista muito movimentada e um susto para Bearman, que raspou o pneu na barreira de proteção da reta principal e escapou na curva 1.

Após os 15min iniciais, Russell liderava com 01min29s674, 0s306 à frente de Norris com Verstappen em terceiro a 0s390, e Piastri em quarto a 0s660, os quatro de pneus médios. De compostos duros, Sainz fechava o top 5, a 0s662. Já Bortoleto era o 19º, a 3s950.

Quando o TL1 chegava à metade, os pilotos começavam a calçar os pneus macios e, com isso, os tempos de volta passavam a cair. Norris assumia a ponta com 01min29s246, 0s372 à frente de Russell, com Piastri em terceiro (+0s462), Leclerc em quarto (+0s534) e Verstappen fechando os cinco primeiros (+0s572). Já Bortoleto subia para 17º, a 1s931.

Na chegada aos 15min finais, a atividade de pista havia reduzido, com os pilotos voltando aos boxes para uma última troca de pneus. Gasly liderava neste momento com 01min29s239, apenas 0s007 à frente de Norris, com Leclerc, Piastri e Abon fechando o top 5. Hamilton era o oitavo, à frente de Verstappen e Tsunoda. Bortoleto era o 18º, a 1s799 do tempo de Gasly, 1s2 acima da marca de Hulk, em 11º.

No final, Pierre Gasly manteve a ponta da sessão, colocando a Alpine na liderança, mas com Lando Norris e Charles Leclerc andando no mesmo décimo do francês. Completaram o top 10: Oscar Piastri, Alex Albon, George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Yuki Tsunoda. Já Gabriel Bortoleto terminou em 20º.

A Fórmula 1 volta à pista de Jeddah mais uma vez nesta sexta-feira. Às 14h acontece o segundo treino livre para o GP da Arábia Saudita, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, Não perca!

