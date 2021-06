Pierre Gasly mostrou um forte ritmo com a AlphaTauri durante todo o final de semana do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. E apesar de uma queda de rendimento no meio da corrida, capitalizou o abandono de Max Verstappen e o erro de Lewis Hamilton para terminar em terceiro. Após a corrida, revelou que teve que batalhar com um problema no motor que ele temia que pudesse lhe custar o pódio.

No rádio, Gasly deixou claras suas frustrações após Sebastian Vettel conseguir ultrapassá-lo sem problemas no meio da reta. Naquele momento, ele batalhava com um motor que tinha uma queda de potência, deixando-o exposto aos rivais nas retas.

"Foi muito difícil para mim a partir do meio da corrida, com um problema no motor. Estávamos perdendo muita potência nas retas e Seb conseguiu me passar no meio da corrida. Havia uma diferença, clara e grande, com Yuki [Tsunoda] por exemplo. Então o pessoal me passou várias instruções para controlar os danos".

"Eu estava forte no segundo setor, mas a reta foi difícil. Quando Seb me passou, eu literalmente não pude fazer nada".

Antes da relargada, após a bandeira vermelha, Gasly estava em quarto e tema que o problema permitiria que outros o ultrapassagem, o que significaria que teria lutar agressivamente contra Charles Leclerc e a Ferrari.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sabia que nas duas últimas voltas, independente do que fizesse, eu sabia que Charles me passaria na reta. Então tratei de ficar no vácuo e fui com tudo na primeira curva. Ele tentou dar o troco na curva três, e eu tive que frear bem tarde".

"Aí eu levei os freios para o limite com Seb. Eu achei que pararia no muro ali. De algum modo consegui parar, não sei como, mas foi uma freada tardia. E com Charles foi o mesmo. Eu queria muito esse pódio. Corri alguns riscos, mas claramente valeu a pena".

Após um início difícil de 2021, com Gasly sem conseguir repetir nas corridas os fortes resultados vistos nas classificações, ele não conseguiu esconder sua felicidade de terminar na frente.

"Foi uma corrida insana e com duas voltas finais super intensas. O carro foi incrível todo o final de semana e vocês sabem que vimos isso em cada sessão".

"A classificação foi ótima, mas não sabia se poderíamos manter a posição ou mesmo lutar por um pódio. No final, conseguimos. Já tinha uma vitória e um segundo lugar, mas faltava ainda um terceiro, então foi incrível conquistar esse pódio".

