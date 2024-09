O GP do Azerbaijão de 2024 marcou a virada da McLaren em cima da Red Bull no campeonato de construtores da Fórmula 1. 20 pontos de diferença separam as equipes: 476 x 456. Por trás dessa virada de chave, uma grande engrenagem funciona dentro da garagem papaia sendo o elo responsável pela 'remontada' do esquadrão de Woking.

Na F1 atual, existe uma estrutura padrão dentro da garagem dos times fazendo com que a 'roda gire' sem falhas de comunicação. O organograma é estruturado da seguinte forma:

Organograma

Chefe de equipe

Diretor de corrida

Chefe de engenharia

Engenheiro de corrida

Engenheiros (engenheiro de performance, engenheiro de pneus)

Mecânico

Basicamente, toda equipe funciona de forma parecida, podendo sofrer algumas alterações nas ramificações, mas sempre dentro deste padrão. Na McLaren, é distribuído da seguinte maneira:

Organograma McLaren

Chefe de equipe: Andrea Stella

Diretor de corrida: Randeep Singh

Diretor de engenharia de corrida: Will Joseph

Engenheiro de corrida: Will Joseph - Lando Norris | Tom Stallard - Oscar Piastri

| Engenheiro de performance: Adrian Goodwin - Piastri | Andrew Jarvis e Henry Fidler - Norris

Por mais 'insignificante' que possa parecer, uma garagem bem coordenada, trabalhando em conjunto consegue, junto dos pilotos, alavancar uma equipe para uma reviravolta dentro do campeonato.

Na visão do ex-chefe de motores da Renault, Rico Penteado, o fato da McLaren ser uma 'família' faz com que ela consiga trabalhar em conjunto de forma mais sincrônica que o restante das escuderias do grid, o que dá a ela um benefício em relação às concorrentes, principalmente contra a rival direta, Red Bull.

"A receita [de sucesso] da McLaren vem sendo a relação humana entre as diferentes pessoas[...] O gerenciamento das conexões entre cada posto."

"O que dá certo na McLaren é o gerenciamento das conexões humanas entre cada posto desse. Quando eu fui para Ímola, eu conversei bastante com o Andrea Stella e ele estava me contando que foi difícil para ele tomar algumas decisões, mas. por exemplo, na parte de suspensões tinha um cara que era muito casca grossa, ele era um Deus das suspensões, só que ele não sabia comunicar com a equipe dele", relatou Rico.

"Ele era um cara muito metido, não sabia transmitir as ideias dele, então, não tinha um funcionamento muito legal. E o que aconteceu? Eles falaram que não era um elemento muito construtivo, ele não estava difundido o conhecimento dele, não está somando e abdicaram dessa estrela para colocar um cara que entende um pouco menos, mas que vai motivar a galera, que vai fazer a equipe pensar fora da caixa, dar palpites e melhorar o carro."

"E isso vem acontecendo em todos os níveis, até na garagem, entre os diferentes níveis de mecânicos. Eles têm uma coesão que é muito bacana. Não tem rixa, não tem competição em termos de carreira, você vê que eles estão trabalhando super bem, na segunda-feira [pós corrida] eles saem para celebrar, fazem festa todos juntos, um clima muito bacana. A receita da McLaren vem sendo a relação humana entre as diferentes pessoas."

Com oito rodadas para o fim da temporada 2024, o time de Woking pode se sagrar campeão de construtores 25 anos depoios da última conquista da equipe, em 1998.

