A organização do GP da Espanha de Fórmula 1 confirmou na manhã deste sábado (17), que o evento deste ano, marcado para 09 de maio, acontecerá com portões fechados devido à extensão das restrições contra a Covid-19 pelas autoridades catalãs.

A expectativa inicial era de receber um número limitado de fãs em Barcelona, com os ingressos sendo colocados à venda nesta semana, mas as autoridades sanitárias locais barraram a organização de abrir os portões, devido às restrições em vigor na região neste momento.

A Catalunha estendeu seu mais recente pacote de medidas, que inclui o fechamento de fronteiras, até pelo menos 26 de abril.

Como não há garantias de que isso será revertido até o final de semana do GP, não há também como saber se pessoas de outras regiões poderiam entrar ou sair da Catalunha. Com isso, optou-se por fechar o evento.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"O Escritório Catalão de Proteção Civil notificou o Circuito da Catalunha que o GP não poderá ser realizado dentro das condições determinadas pelo Protocolo de Acesso de Espectadores".

"Sob essas condições, é impossível estabelecer com absoluta certeza se a epidemia e o bem-estar permitirão um relaxamento maior das medidas nos dias sete, oito e nove de maio que permitiriam uma mobilidade restrita em nível nacional, o que consequentemente impediria a presença de fãs de outras regiões na pista".

"Além disso, após a comunicação do Departamento de Interior e Saúde do governo catalão, nem a situação epidemiológica ou a situação em hospitais permitiriam agora uma revisão das medidas ou uma liberação relevante, considerando que as datas estão próximas".

"Com essa situação, a direção do circuito procedeu ao informar a Fórmula 1 que o GP da Espanha será realizado sem a presença de público".

A organização anunciou ainda o reembolso de quem já havia comprado ingressos para 2021.

Antes do início da temporada, a F1 disse ter esperança de que a maioria das 23 corridas seja realizada com pelo menos parte do público presente. O GP do Bahrein contou com a presença de fãs que já haviam sido vacinados ou que haviam se recuperado da Covid-19 recentemente.

O GP da Emilia Romagna, realizado neste fim de semana em Ímola, está acontecendo com portões fechados.

