F1: GP de Madri assina acordo de construção do circuito para 2026

Os organizadores do GP de Madri de Fórmula 1 aliviaram as preocupações sobre o cronograma da corrida ao concederem uma licitação para a construção do circuito de rua híbrido. Na terça-feira, foi assinado um contrato com a empresa de construção espanhola ACCIONA (60%) e a francesa Eiffage Construction (40%), que formarão uma joint venture (união de empresas com um fim específico) para construir o circuito de 5,47 km próximo ao aeroporto de Barajas, em Madri.

Em janeiro, o prefeito de Madri, José Luis Martinez Almeida, anunciou que as obras do circuito começariam em abril, mas os atrasos no processo de aquisição - que, segundo o Motorsport.com, envolveu cinco licitantes - fizeram com que o evento começasse a sofrer pressão para ficar pronto a tempo de estrear em setembro de 2026.

O prazo mais recente para o início da construção foi estabelecido para o começo de maio e entende-se que as obras não podem ser adiadas por muito mais tempo, para garantir um cronograma realista de 14 meses. O Motorsport.com soube que as licenças de construção devem chegar na próxima semana e que as obras devem começar logo depois disso.

"Vamos conceder a licença e, em princípio, devemos poder começar em maio a construir o circuito de F1 para que ele possa sediar a temporada de 2026", disse Almeida à Telemadrid.

"Finalmente, depois de mais de 40 anos, a F1 voltará, neste caso, às ruas de Madri, porque será um circuito de rua, que está de acordo com o que a categoria quer: circuitos urbanos. Oferecemos a eles essa possibilidade, eles aceitaram e, portanto, o povo de Madri poderá desfrutar da Fórmula 1 em 2026. Mas a melhor prova de que isso vai acontecer, insisto, é que em maio começarão as obras no circuito."

Madri assumirá a marca do GP da Espanha no lugar de Barcelona, que deve sediar sua última corrida em 2026, a menos que consiga garantir um novo contrato. Das atuais 24 corridas, o GP de Ímola, na Emilia Romagna, está praticamente garantido que perderá seu lugar no calendário.

