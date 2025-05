O GP de Miami de Fórmula 1 deste domingo (4) corre sérios riscos de ser suspenso. O circuito na Flórida vive um dia de muitas chuvas, como ocorreu também na corrida sprint, e, com isso, a FIA emitiu quais são os protocolos para caso haja tempestades com raios, a fim de proteger tanto os pilotos quanto os torcedores presentes no autódromo.

A corrida no Miami Gardens, próximo ao Hard Rock Stadium do Miami Dolphins, está programada, inicialmente, para ser disputada às 17h. E mesmo que a documentação da entidade seja baseada em motivos de precaução, a possibilidade de adiamento ou cancelamento é real, justamente, pelas condições climáticas.

O comunicado da FIA diz que: "De acordo com os padrões locais de segurança pública, existe a possibilidade de a corrida ser suspensa devido ao risco de raios no circuito ou em suas proximidades, a fim de facilitar o 'abrigo' de todo o pessoal em um local adequado".

Nessas circunstâncias, para a condução segura e ordenada do evento a prova poderia ser cancelada de acordo com o Artigo 57 do Regulamento Desportivo. Todos os carros deveriam, então, retornar ao pit lane e parar na faixa rápida, conforme descrito no Artigo 57.2.

Corrida sprint do GP de Miami atrasou em mais de 30 minutos por conta da chuva. Foto de: LAT Images

Assim que todos os pilotos voltarem aos boxes, as equipes seriam informadas, por meio do sistema de mensagens oficial, que os carros deveriam ser retirados da faixa rápida e devolvidos às garagens das equipes.

Dessa maneira, as portas permaneceriam abertas até haver instruções em contrário. Para evitar dúvidas, qualquer carro que estivesse em sua garagem no momento de uma suspensão, ou que seja movido da faixa rápida para qualquer outra parte do pit lane sem ou antes de tal instrução ser dada, seria posicionado no final do grid antes da retomada.

A chuva forte causou caos na corrida sprint, que resultou em acidentes de Fernando Alonso e Carlos Sainz. Adicionalmente, a segunda prova da F1 Academy foi cancelada devido à chuva torrencial.

MAX POLE EM MIAMI! Lando 2º, Kimi 3º, Piastri 4º e BORTOLETO no 13º LOGO ATRÁS de HAMILTON

