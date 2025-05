Max Verstappen mostrou, mais uma vez, porque é o atual tetracampeão da Fórmula 1 e conquistou a pole position do GP de Miami, desbancando o favoritismo da McLaren. Será a terceira vez no ano que o holandês larga da posição de honra, assumindo a liderança dessa estatística. A classificação deste sábado (3) foi boa também para Gabriel Bortoleto, que conquistou seu melhor resultado em qualis em 2025.

O piloto de 20 anos da Sauber começará do 13º lugar, três posições acima de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que foi eliminado ainda no Q1. Além de ter superado o alemão, o brasileiro ficou pertinho de Lewis Hamilton, que cravou o 12º posto com sua Ferrari. De volta ao pelotão da frente, Lando Norris é o outro na primeira fila.

Para vencer o GP de Miami, Verstappen terá que segurar não somente o ímpeto do britânico como também de Andrea Kimi Antonelli, destaque no fim de semana e terceiro colocado no grid, e do líder do Mundial de Pilotos, Oscar Piastri, que é o quarto. George Russell, outro postulante ao título, é o quinto.

Quem também saiu feliz com o resultado da classificação do GP de Miami foi a Williams. A histórica equipe colocou seus dois carros no Q3 e começa do sexto lugar, com Carlos Sainz, e do sétimo, com Alexander Albon, superando as duas Ferraris, de Hamilton e Charles Leclerc, que é o oitavo.

Tetracampeão desbancou favoritismo da McLaren e ficou à frente de Norris, que começa em segundo. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Completam o top 10 Esteban Ocon, em mais uma boa performance pela Haas, em nono, e Yuki Tsunoda, companheiro de Red Bull de Verstappen, em décimo, a cerca de sete décimos do pole position. Do primeiro colocado ao 14º, a diferença foi de menos de um segundo.

O GP de Miami está marcado para o próximo domingo (4), a partir das 17h no horário de Brasília. A Band transmite a corrida na TV aberta para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com acompanha em tempo real e repercute tudo o que acontece na etapa nos Estados Unidos.

Confira o grid de largada do GP de Miami de Fórmula 1 de 2025:

