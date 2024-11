F1 - Ralf Schumacher: Bortoleto é o próximo Piastri?

Ralf Schumacher, ex-piloto e irmão do heptacampeão Michael Schumacher, pelo menos, acredita que Gabriel Bortoleto, que se tornará companheiro de equipe de Nico Hulkenberg na Sauber em 2025, poderá ter uma carreira de sucesso na Fórmula 1.

"Acho muito bom que a Sauber esteja tomando um novo caminho", enfatiza o comentarista na Sky, explicando que acha bom "dar uma chance aos jovens pilotos". Bortoleto completou 20 anos em outubro e, portanto, será um dos pilotos mais jovens do grid em 2025.

"É claro que, se estiver no mercado um piloto que venceu a Fórmula 3 logo de cara e está liderando a Fórmula 2 [no campeonato de 2024], estaremos em um nível semelhante ao de Oscar Piastri ", elogiou Schumacher.

As carreiras de Bortoleto e Piastri nas categorias juniores são de fato semelhantes. O australiano venceu a F3 em seu primeiro ano em 2020 e a F2 um ano depois, e o piloto paulista pode fazer o mesmo em 2023 e 2024.

Dois finais de semana de corrida antes do final da atual temporada, o brasileiro está liderando a classificação geral da F2. No entanto, há também uma diferença crucial entre Piastri e Bortoleto quando se trata de sua participação na Fórmula 1.

Carro ruim é o maior desafio?

Enquanto Piastri tinha um carro que era regularmente bom para subir ao pódio em sua primeira temporada de Fórmula 1 na McLaren em 2023, esse provavelmente não será o caso de Bortoleto. Schumacher também adverte isso.

"O carro está realmente terrível no momento e permanentemente na parte de trás", lembra o comentarista. A Sauber está atualmente na última posição da classificação do campeonato e ainda não marcou um único ponto após 21 corridas nesta temporada. Portanto, não espere milagres de Bortoleto em 2025.

"Você sempre tem que crescer com suas tarefas", explica Ralf Schumacher e enfatiza: "A Fórmula 1 não é uma fazenda de pôneis. Você viu isso com Piastri. Não é tão fácil assim". No entanto, os bons resultados de Bortoleto nas categorias juniores "estabeleceram as bases".

O ex-plloto também diz sobre a dupla com Hulkenberg: "Pode ser uma combinação muito boa". O alemão é "uma figura importante para a Audi no desenvolvimento, onde você sabe o que tem e pode confiar".

"Por outro lado, um jovem que pode aprender com a experiência. Especialmente em corridas longas, poupando pneus", explica Ralf, que também vê com bons olhos a atual tendência da juventude na categoria, em geral.

Schumacher: "A impaciência costumava ser maior"

Além de Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos, Oliver Bearman, de 19 anos e Jack Doohan, de 21 aos também terão um assento titular na categoria em 2025. Liam Lawson, de 22 anos, e Franco Colapinto, de 21 anos, já foram promovidos à Fórmula 1 nesta temporada.

"Agora os [jovens pilotos] estão saindo da Fórmula 2 tão bem preparados, é simplesmente incrível", diz Ralf Schumacher, feliz, explicando: "Começou um pouco assim com Piastri. [...] Colapinto deu o empurrão final".

"É bom que isso esteja acontecendo agora", afirma o comentarista, que acredita que alguns pilotos mais velhos já tiveram sua chance por tempo suficiente. "Antes, havia mais impaciência. Se alguém não tivesse um bom desempenho, era substituído mais rapidamente", lembra ele.

"Há alguns nomes circulando por aqui. Com outros chefes de equipe, eles não teriam dirigido por tanto tempo", Ralf afirma. É por isso que é "bom" dar a mais jovens pilotos uma chance novamente.

