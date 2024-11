Após vencer o GP de São Paulo após largar de P17, Max Verstappen está mais próximo de conquistar o quarto título na Fórmula 1 antes mesmo do fim da temporada, a depender do resultado no GP de Las Vegas.

Antes de Interlagos, Verstappen tinha uma vantagem de 44 pontos sobre Lando Norris. Porém, após a vitória dominante, o holandês está a frente por 62 pontos.

"De agora em diante, só quero corridas limpas até o fim. Não estou pensando em ganhar o título em Las Vegas, nem nada. Só quero corridas limpas", explicou o tricampeão após a corrida de São Paulo.

Matematicamente falando, depois do GP de Las Vegas, restarão duas corridas e uma sprint até o fim da temporada, com 60 pontos disponíveis para o piloto que vencer todas as etapas e obtiver a melhor volta (26+26+8).

Para manter a vantagem total sobre Norris, o único piloto que ainda tem chances matemáticas de privar o tricampeão ao quarto campeonato, Verstappen precisa sair de Vegas com a diferença de 60 pontos.

No caso de um improvável empate depois da Abu Dhabi, o holandês ainda terá a vantagem total por ter mais vitórias ao longo da temporada, o que o coroaria como vencedor.

A maneira mais simples de Verstappen conquistar o quarto campeonato seria conquistar vencendo as corridas, sempre superando Norris nas últimas três etapas. Mesmo sem citar vitórias - já que as disputas devem ser mais fortes entre a McLaren e Ferrari - é necessário o tricampeão apenas ficar dois pontos à frente do britânico.

Verstappen será campeão em Las Vegas se...

Vencer a corrida Independente da posição de Norris Verstappen terminar em 3° com a volta mais rápida Norris precisa terminar em 2° Verstappen em 4° com a volta mais rápida Norris precisa terminar em 3° Verstappen em 5° Norris precisa terminar em 4° sem a volta mais rápida Verstappen em 6° Norris precisa terminar em 5° sem a volta mais rápida Verstappen em 7° Norris precisa terminar em 6° sem a volta mais rápida Verstappen em 8° Norris precisa terminar em 7° sem a volta mais rápida Verstappen em 9° Norris precisa terminar em 8° sem a volta mais rápida Verstappen continuar na zona de pontuação Norris precisa terminar em 9° ou 10° sem a volta mais rápida ou fora da zona de pontuação

