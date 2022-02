Carregar reprodutor de áudio

Após ficarem marcadas por ajoelhamentos antirracistas de alguns pilotos em 2020 e 2021, as corridas de 2022 da Fórmula 1 não terão mais o cerimonial que vinha acontecendo antes da largada de cada GP nos últimos dois anos.

CEO da F1, Stefano Domenicali disse à Sky Sports que a categoria irá mudar sua campanha antirracista para focar em "ações" ao invés de "gestos". Assim, pilotos como o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, continuarão podendo se ajoelhar, mas a cerimônia formal não acontecerá.

"Acho que o gesto foi importante porque precisamos respeitar a todos, como sempre. Mas agora é a hora de seguir em frente e tomar alguma outra ação", argumentou Domenicali, que assumiu o comando da F1 no começo de 2021, em substituição a Chase Carey.

Desde 2020, a F1 possui uma campanha em prol da diversidade chamada "We Race As One" ("Corremos como Um", em tradução livre do inglês) e exibe mensagens antirracistas antes das corridas.

"Acho que agora é a questão de [mudar] gesto para ação. Agora a ação é o foco na diversidade da nossa comunidade, e este é o primeiro passo", afirmou o dirigente italiano, que foi chefe da Ferrari entre 2008 e 2014.

Tendo 2022 em vista, a F1 anunciou nesta terça a extensão da continuidade de seu programa de bolsas de engenharia para minorias. A iniciativa, que começou em 2021 e foi prorrogada até 2025, dará bolsas a 10 alunos por ano. De acordo com a Sky, Hamilton está ciente das novidades.

