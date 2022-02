F1: Williams anuncia quando revelará carro de 2022

Carregar reprodutor de áudio

A Williams, única equipe que ainda não havia revelado quando lançaria o carro de 2022, anunciou nesta terça-feira (08) quando tornará público o modelo para a próxima temporada da Fórmula 1: 15 de fevereiro.

A equipe de Grove está saindo de uma campanha mais encorajadora em 2021, após terminar em oitavo, graças aos pontos de George Russell e Nicholas Latifi.

À medida que continua passando por uma reconstrução sob os novos proprietários Dorilton Capital, ela espera progredir ainda mais com as novas regras, oferecendo uma redefinição que deve ajudar os times menores da F1.

A equipe anunciou na terça-feira que realizará uma revelação online em 15 de fevereiro, uma semana antes do início dos testes de pré-temporada em Barcelona, ​​​​na Espanha.

Enquanto Latifi permanece por mais uma temporada, a Williams recebeu o ex-piloto da Red Bull, Alex Albon, como substituto de Russell – que se mudou para a Mercedes.

Albon passou a temporada de 2021 como reserva na Red Bull, já que a equipe de Milton Keynes.

Falando no ano passado, o chefe da equipe, Jost Capito, disse que esperava que a formação de pilotos fosse forte, o que poderia impulsionar a equipe.

“Alex e Nicky correram juntos como companheiros de equipe em 2018. Então eles se conhecem, se respeitam muito”, disse ele. "George e Alex são amigos pessoais. Acho que Alex é o ajuste perfeito para a equipe na situação em que estamos agora.

“Para Alex, acho que é uma ótima segunda chance. E tenho certeza que ele se encaixa bem em nosso ambiente. E vamos nos divertir muito com ele, e ele com a gente também. E tenho certeza que ele vai se sair muito bem."

A Williams continua com os motores Mercedes, tendo sido parceira da montadora alemã desde o início da era turbo híbrida da F1 em 2014.

