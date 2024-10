F1: Haas investe pesadamente na equipe depois de ver melhorias

A Haas se mostrou uma surpresa agradável na temporada de 2024 da Fórmula 1, isso se colocarmos em comparação com o desempenho do ano passado. Atualmente, a equipe está em sétimo lugar na classificação dos construtores e está apenas três pontos atrás do sexto colocado RB, portanto, uma mudança de posição é uma possibilidade muito real.

Embora a Haas seja a menor equipe da categoria em termos de números e instalações, ela ainda conseguiu progredir sob o comando de Ajao Komacu após uma temporada decepcionante em 2023. No entanto, há uma boa chance de que eles não consigam subir muito mais do que sua posição atual, a menos que mudem alguma coisa.

No entanto, seus rivais diretos estão investindo pesadamente. Por exemplo, a Williams, sob o comando de James Vowles, passa por uma grande reformulação da infraestrutura e da equipe. Enquanto a Sauber, adquirida pela Audi, se tornará uma equipe totalmente de fábrica e a RB fortalecendo sua parceria com a Red Bull.

Tudo isso significa que, embora os resultados atuais sejam animadores, a Haas terá que reagir para não ficar para trás na corrida. Por esse motivo é importante que a Gene Haas tenha tomado a decisão de investir mais dinheiro, pois que "elevar o teto".

Em uma entrevista exclusiva ao Crash.net, Komacu explicou que a equipe precisava primeiro provar a Haas que poderia "maximizar" sua posição atual antes que o americano se comprometesse totalmente com mais investimentos.

"Com o modelo atual, da forma como nossa equipe está operando agora, não acho que possamos fazer melhor do que isso - ou muito melhor. O lado bom, porém, é que Gene sempre disse que investiria desde que pudéssemos mostrar, como equipe, que podemos tirar o máximo proveito dos recursos que temos. E foi exatamente isso que fizemos".

"Gene investiu mais dinheiro depois de apenas três corridas. Ele concordou com certas coisas depois de Melbourne. Temos que investir. Precisamos melhorar a equipe. Precisamos elevar o teto para que possamos fazer melhor".

"Também temos que continuar a apresentar resultados. Ao investir, melhoraremos gradualmente nossas possibilidades. Se isso não acontecer, não poderemos lutar pelo sétimo lugar no futuro", admitiu o chefe da equipe japonesa.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!