O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, disse, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, que é "impossível" para a federação receber o crédito que ele acha que merece por fazer melhorias na forma como o esporte é conduzido.

A FIA esteve envolvida em polêmica após punir Max Verstappen por falar um palavrão em coletiva de imprensa do GP de Singapura da Fórmula 1.

Desde que Ben Sulayem se tornou presidente da FIA em dezembro de 2021, a Federação introduziu um centro de operações remoto para auxiliar o controle de corridas na pista e lançou um programa para treinar e orientar comissários e diretores de corrida.

Mais recentemente, anunciou um novo departamento de oficiais para apoiar o recrutamento de talentos na arbitragem.

No início deste ano, a FIA também introduziu uma nova solução de limites de pista no GP da Áustria, que parece ter resolvido um problema de longa data no Red Bull Ring e pode ser potencialmente empregada em outros circuitos usados pela F1 e pela MotoGP.

O Motorsport.com perguntou ao presidente se ele achava que a FIA havia recebido crédito suficiente pela solução desse problema específico, Ben Sulayem respondeu: "Não, nós nunca receberemos o crédito. É impossível. Só receberemos lixo. Isso eu sei".

Ele acha que a FIA não só merece mais crédito, mas também merece mais do lado financeiro por todos os investimentos que fez no esporte. "Quando você olha para isso, todos ganharam dinheiro com a FIA, todos, exceto a FIA. Todos recebem o crédito, menos a FIA".

"É verdade", continuou ele. "Quando assumi o cargo, tínhamos um custo operacional de menos 20 milhões. Por quê? Porque temos nossa renda como todo mundo. Mas olhe para os promotores... E que bom para eles e eu os parabenizo, eles são inteligentes o suficiente para fazer isso..."

"Mas serei muito, muito honesto, como sempre. A Liberty Media fez um ótimo trabalho em transformar a Fórmula 1. Se você me disser que se eu pudesse voltar no tempo, eu desfaria [isso]? De jeito nenhum. Eu não desfaria isso, mas apenas me certificaria de que a FIA estivesse em pé de igualdade com eles.

"Eles são bons promotores, sim. Se você me perguntar hoje: existe alguém que seja tão capaz quanto eles? Estou vendo que [não há]. Eu os apoio no que estão fazendo. A FIA trabalha com eles da melhor maneira [possível]". "Mas os regulamentos e a governança são o [trabalho da] FIA".

"E então, que todos ganhem dinheiro. Que os pilotos se divirtam, corram de forma segura e ganhem dinheiro. E que os diretores de equipe ganhem mais dinheiro, e eles estão ganhando".

"Mas a FIA nunca receberá o crédito. Impossível", conclui.

