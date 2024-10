Kyle Larson, campeão da NASCAR Cup Series em 2021, quer testar um carro de Fórmula 1 até o final da temporada. O piloto é considerado nos EUA como um piloto incrivelmente talentoso, pois está sempre competindo pela vitória, independentemente do carro que dirige.

No início do ano, entretanto, ele disse que se considera um piloto melhor do que Max Verstappen, que ganhou três títulos consecutivos na F1.

Essa opinião não 'caiu bem' com todos, é claro, já que nunca houve uma mudança bem-sucedida da NASCAR para a F1, até porque as duas séries são muito diferentes quando comparadas uma com a outra.

A McLaren, no entanto, já deu a Larson a oportunidade de correr na Indy 500 este ano, e a situação será semelhante em 2025. E o CEO Zak Brown disse que ficaria feliz em dar ao seu compatriota uma oportunidade de teste, embora o piloto de 32 anos não tenha atualmente as condições necessárias para uma superlicença.

No entanto, ele ainda poderia entrar em um carro de F1 de forma não oficial, e o piloto da Hendrick Motorsports revelou que já havia deixado passar essa oportunidade. "Eu adoraria tentar e espero ter a chance no futuro", disse. "Acho que já estava na lista de opções este ano, pois há muita coisa acontecendo", disse Larson ao podcast Happy Hour.

"É algo que provavelmente terei que planejar com um ano de antecedência. Eu realmente gostaria, mas na verdade preferiria experimentar em um teste aberto como o que fazemos depois de Abu Dhabi, onde há outros pilotos na pista. As trocas de pilotos são muito legais, mas você não tem ninguém para se comparar. Você não pode avaliar sua posição em relação aos outros".

"Definitivamente, seria divertido fazer isso com Oscar [Piastri], Lando [Norris] ou quem quer que seja, mas eu preferiria estar no carro com outros 19 pilotos, porque assim eu poderia ver onde estou na classificação".

Portanto, Larson quer evitar uma corrida "amistosa", em que ele trocasse de carro com, um piloto de F1, apenas para fazer um ato promocional. Mas isso não seria fácil para ele, pois nunca dirigiu um carro de monoposto em circuito misto.

Isso não é um obstáculo para ele, é claro, e ele acredita que essa oportunidade lhe permitiria mostrar as habilidades "especiais" que os pilotos de pista oval têm. "Obviamente, não acho que eu seria o melhor, mas espero que não seja o último. Acho que isso mostraria como os pilotos americanos de pista oval são bons e especiais, ou, se eu fosse muito ruim, mostraria como somos ruins".

