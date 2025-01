Ayao Komatsu, chefe de equipe da Haas, afirmou que a equipe está operando no limite de sua reduzida equipe de 330 funcionários. A equipe americana teve uma melhor performance que a dos últimos anos na temporada 2024 da Fórmula 1, terminando em sétimo lugar, longe da última colocação de 2023.

A mudança de chefes de equipe foi proveitosa para a Haas, com Gunther Steiner saindo e Komatsu entrando no cargo. Além do desempenho acima do esperado, a parceria com a Gazoo Racing, divisão esportiva da Toyota, foi uma das novidades positivas da equipe americana.

No entanto, tais melhorias podem ter revelado um lado que preocupa o chefe de equipe japonês: o tamanho do time de funcionários.

"330 pessoas, não é nada", disse Komatsu, ao portal The Racer. "O que é incrível nesta equipe é que estamos exigindo muito de todos".

"As pessoas estão fazendo um, dois ou três trabalhos. O TPC (testes de carros anteriores)... foi tão tranquilo, sem problemas, tudo dentro do prazo, como se estivéssemos fazendo isso há cinco anos. Mas isso só acontece porque as pessoas se esforçam mais, são proativas e pensam no futuro".

Apesar do sucesso no testes, o chefe de equipe se preocupa com um "colapso" da Haas no futuro: "Mas me sinto mal, não posso contar com isso como base, não é sustentável".

"Não podemos levar as pessoas a um colapso. Temos que aumentar a capacidade de recursos para que possamos realizar essas coisas sem sentir que vamos entrar em colapso".

"Toda vez que tentamos melhorar, no momento em que você pensa que estou estabilizado, estamos fazendo mais, estamos fazendo melhorias. É um desafio para todos".

"Sim, as pessoas estão motivadas porque todas essas coisas (recrutamento e orçamento) são positivas, elas podem ver a equipe avançando - é por isso que elas se esforçam mais. Mas, ao mesmo tempo, nós, da alta gerência, precisamos nos certificar de que proporcionamos um ambiente e recursos sustentáveis.

Komatsu também revela que a equipe americana ambiciona melhores posições no campeonato de construtores nos próximos anos:

"Ainda há muitas coisas que precisamos fazer. Terminamos o P7 e conversamos sobre a meta deste ano. Sim, a meta é o P6, mas não alcançamos esse resultado consistente, portanto, mesmo lutando pelo P6, P7, lutando pela mesma posição, isso seria uma grande conquista".

