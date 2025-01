O segundo dos três dias de testes organizados pela Ferrari no circuito da Catalunha, em Barcelona, foi afetado pelo acidente envolvendo Lewis Hamilton. O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 saiu da pista na curva 12, danificando significativamente a parte dianteira do carro. O trabalho de reparo levou várias horas e foi concluído no final da tarde, quando a visibilidade no circuito estava reduzida.

Portanto, a programação planejada para Charles Leclerc, que deveria assumir o lugar de Hamilton após o intervalo para o almoço, foi ignorada. A equipe decidiu não alterar a programação original, que incluía Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic na pista nesta quarta-feira e tanto Hamilton quanto Leclerc deixaram a pista catalã. O acidente de Lewis comprometeu parte da programação, mas a Ferrari ainda poderá compensar os quilômetros não percorridos hoje.

Como lembrete, a partir desta temporada a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) introduziu um limite máximo de 1.000 km totais (a serem percorridos em um ano civil) disponíveis para cada equipe para testes com um "carro anterior", ou seja, dos três anos anteriores à temporada atual. Portanto, existe a possibilidade de a Ferrari estender sua presença no circuito da Catalunha na próxima semana (após os testes da Pirelli já programados) para concluir o trabalho planejado.

Amanhã é a vez de Giovinazzi e Beganovic

Antonio Giovinazzi, Ferrari Foto di: Ferrari Dino Beganovic, domani guiderà a Barcellona la SF-23 Foto di: Formula Motorsport Ltd

Amanhã, Giovinazzi, que será o piloto mais presente nos finais de semana de corrida no papel de "reserva", estará na pista junto com Dino Beganovic, que estará em seu primeiro teste ao volante de um carro de Fórmula 1.

O sueco de 21 anos faz parte da academia de pilotos da Scuderia e acumulou os pontos necessários para a superlicença para o período de três anos de 2022-24 e cumprirá todos os requisitos da FIA ao completar 65 voltas no circuito da Catalunha, uma distância que garantirá que ele tenha os 300 km ao volante de um carro de F1 exigidos pelos regulamentos do esporte.

Beganovic poderá então ser convocado pela Ferrari durante a temporada para um ou mais testes durante os TL1 ao longo do ano, de um total de quatro exigidos pelos regulamentos.

