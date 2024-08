F1: Leclerc e Sainz avaliam o que Ferrari precisa melhorar

Charles Leclerc surpreendeu os espectadores da Fórmula 1 e até mesmo a própria Ferrari ao conquistar o terceiro lugar com o SF-24, o que parecia extremamente improvável dado o desempenho ruim do carro durante a classificação.

A escuderia chegou à Zandvoort sem grandes expectativas e o piloto chegou a falar, após a classificação, que o sexto lugar era "o melhor que podemos alcançar". Mas o resultado final - um P3, conseguindo ficar à frente de Oscar Piastri na McLaren - segue sem explicações.

"Isso me surpreendeu muito", disse Leclerc. "Não fico feliz com um terceiro lugar com muita frequência, mas desta vez podemos estar incrivelmente felizes com o nosso desempenho em um fim de semana difícil".

O fim de semana começou sem nenhuma esperança para a Ferrari, isso porque o SF-24 ficou nove décimos atrás do melhor tempo de Lando Norris. Porém, no domingo, algo mudou e tudo começou a se encaixar dentro da equipe.

"De repente, tínhamos um ritmo sólido e a estratégia perfeita".

Leclerc largou em sexto, mas conseguiu ultrapassar Sergio Pérez ainda na primeira volta. Depois alcançou George Russell e, então, Piastri no undercut, conquistando o terceiro lugar improvável.

"Conseguimos mantê-los todos atrás de nós. E isso foi muito forte".

Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Reviravolta sem explicações

Começar a segunda metade da temporada com um P3 é motivo para se comemorar, mas a Ferrari ainda não conseguiu achar uma explicação para a mudança drástica no ritmo do fim de semana. Inclusive, Charles garante que nada foi alterado de sábado para domingo: "O carro era exatamente o mesmo".

"Essas são exatamente as coisas nas quais temos que trabalhar. E por mais que tenhamos que analisar surpresas ruins, agora temos que analisar atentamente por que as coisas correram tão bem".

"Acho que ainda não temos uma explicação para isso. Mas temos que ser capazes de entendê-lo se quisermos ter o melhor desempenho com mais frequência".

Carlos Sainz, por sua vez, que caiu no Q2, mas terminou em quinto, analisa que a Ferrari precisa focar em melhorar o ritmo de classificação, para colocar os pilotos em posições melhores para entrar na briga do pelotão da frente.

"Este ano estamos vendo uma tendência oposta à do ano passado, quando fomos bons na qualificação e ruins na corrida".

'Salto' segue sendo um problema

O SF-24 ainda apresenta a questão do 'salto' durante as etapas e parece não ter encontrado a resposta para o problema em pista. Sainz também comentou o assunto e acredita que as próximas atualizações sejam voltas para isso:

"Ainda não entendemos o que causa os saltos. Mas com a nova parte inferior da carroceria ou as próximas atualizações, esperamos que esses problemas sejam resolvidos e possamos nos concentrar novamente em trazer mais força aerodinâmica para o carro".

"Portanto, se as atualizações fizerem o que esperamos que façam, saberemos o que estava acontecendo. Caso contrário, precisaremos investigar mais a fundo".

Leclerc ainda defendeu que conquistar um P3 coloca mais confiança no time, dando perspectivas mais positivas para buscar as melhoras ainda em 2024, mas mantendo o foco para 2025.

"Depois da classificação eu diria que seria muito difícil. Depois da corrida parece melhor. Se entendermos o que está acontecendo com nosso carro, então estou bastante otimista para o futuro. Mas é onde ainda não estamos".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari ainda tem 'quebra-cabeça' para desvendar

Sainz apontou outro ponto que o time precisa focar em se aprimorar: gestão dos pneus. Para o espanhol, os compostos precisam desempenhar melhor com o carro durante as classificações, mas ele já não sabe como fazer isso funcionar como piloto.

"Na qualificação, não consigo colocar mais energia nos pneus na volta de aquecimento. E ainda assim, em comparação com o Lando, perdemos quatro ou cinco décimos no primeiro setor".

Para o piloto, há apenas uma conclusão a ser tirada: "Deve haver algo no carro que afete os pneus ou o uso dos pneus, e há uma diferença notável em relação ao ano passado".

Tentar uma segunda volta de aquecimento antes da volta rápida pode não ser a solução perfeita, isso porque, segundo o piloto, isso tiraria "o melhor desempenho do pneu".

"Com esses pneus Pirelli você tem que fazer uma volta rápida na primeira volta rápida".

Entretanto, o resultado positivo no GP da Holanda prova que o SF-24 ainda é um carro competitivo e pode melhorar nas próximas etapas:

"Comparado com outros, conseguimos um bom ritmo. E quando você vê que ultrapassei uma Red Bull nesta pista, isso só mostra que nosso carro deve ter se sentido muito confortável e eu pilotei muito bem".

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!