Lando Norris e a McLaren tiveram um fim de semana mais do que positivo em Zandvoort, garantindo mais uma vitória para a carreira do britânico na Fórmula 1. A equipe aplicou seis importantes atualizações no MCL38 e se viu em uma posição muito dominante, abrindo uma diferença de 20 segundos para o segundo colocado, Max Verstappen, da Red Bull.

À Sky Sports F1, Andrea Stella, chefe da McLaren, disse que o desempenho do carro foi muito além do que era esperado por todos. Ao comentar a vitória dominante de Norris, ele ainda afirmou que Oscar Piastri poderia ter conseguido uma posição melhor, mas foi atrapalhado pelo 'trânsito'.

"Este desempenho está além das expectativas. Sabíamos que o carro estava tendo um bom desempenho, mas o ritmo de hoje foi uma surpresa positiva para nós".

"Foi ótimo para Lando obter esta vitória dominante. É um pouco triste que Oscar tenha ficado preso no trânsito. Ele mereceu o pódio hoje e poderia ter atacado Verstappen".

Stella ainda disse que está muito confiante para as próximas etapas e acredita que ambos os pilotos podem continuar lutando por boas posições nas nove corridas que ainda restam para a temporada de 2024.

"Quero agradecer a todos na McLaren. Eles nos colocaram em uma posição forte e emocionante, não apenas durante a temporada, mas também com as atualizações para este fim de semana", finalizou.

