Helmut Marko, conselheiro e voz forte na Red Bull, disse que proibiu Max Verstappen de jogar em simuladores até a madrugada após o GP da Hungria da Fórmula 1. Marko tinha descartado a culpa nas noites correndo virtualmente como "bobagem" na ORF no fim de semana, mas revelou um novo posicionamento em sua coluna na Speedweek.

Marko disse que "a corrida simulada de Max à noite na Hungria só aconteceu porque um piloto de sua equipe não conseguiu correr. No entanto, concordamos que ele não fará mais simulações até tão tarde no futuro".

E isso contrasta com as declarações feitas pelo chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, que enfatizou na Hungria: "Max sabe o que é preciso para pilotar um carro de Fórmula 1, vencer GPs e se tornar campeão mundial. Confiamos em seu julgamento". No entanto, Horner também disse que quaisquer "discussões sobre como podemos melhorar" seriam realizadas internamente e não publicamente.

Essa "discussão interna" parece ter ocorrido agora. Isso significa que longas noites de simulação na pista de Fórmula 1 serão um tabu para Verstappen no futuro.

Mas Marko enfatiza que, em príncipio, Verstappen não fez nada de errado, "Em Ímola, ele não foi para a cama até as três da manhã depois de uma sessão de simulação - e então venceu a corrida". Verstappen simplesmente tem um "ritmo de sono diferente" e teve "suas sete horas de sono" antes da corrida de Fórmula 1 na Hungria.

Verstappen vem competindo em corridas on-line há anos e até participou de eventos de corrida simulada antes de sua carreira na Fórmula 1. Ele compete pela equipe Redline, que é bem conhecida no setor e competirá na temporada de 2024 sob o uniforme da equipe de corrida do próprio Verstappen, a Verstappen.com Racing, com o patrocínio da Red Bull.

Como piloto da Redline, Verstappen venceu as 24 Horas virtuais em Nürburgring-Nordschleife em 2024 - e algumas horas depois venceu o GP da Emilia-Romagna em Imola como piloto de Fórmula 1 no mundo real.

Quem é CULPADO na TRETA da McLaren? ATITUDE de Verstappen, RICO e + | Stock com Ricardinho e Gaetano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!