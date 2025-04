Isack Hadjar fez sua estreia na Fórmula 1 em 2025, mas, já há algum tempo, ganhou o apelido de "Le Petit Prost", o pequeno Prost, especialmente pela imprensa francesa. Em entrevista ao Automoto.it, o piloto franco-argelino falou sobre a comparação com o tetracampeão.

"Alguns dizem que pareço com ele, que tenho o mesmo rosto, a mesma voz. Não sei." Hadjar ainda revelou que, para ele, os comentários podem ser também em razão da semelhança entre estilos de pilotagem: "Eu diria que compartilhamos uma abordagem intelectual para pilotar."

Apelidado de "O Professor", Alain Prost ficou conhecido por uma pilotagem estratégica e precisa, com foco no gerenciamento do carro e em resultados de longo prazo. O frânces protagonizou uma das maiores rivalidades da F1, contra Ayrton Senna, tanto enquanto companheiros na McLaren quanto após Prost ir para a Ferrari, em 1990.

Hadjar, no entanto, esclarece que ainda não conhece Prost. "Eu o encontrei algumas vezes, mas nunca tive o privilégio de falar com ele cara a cara." O piloto da Racing Bulls teve uma estreia trágica na F1, batendo na volta de apresentação do GP da Austrália, mas fez um fim de semana decente na China, classificando-se em 7° lugar e terminando em 11°, a uma posição da zona de pontuação.

Márquez CAUSA, mas CAI nos EUA e rivais lucram: BAGNAIA vence, ÁLEX LÍDER! MotoGP, Diogo Moreira e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa CAOS do GP DAS AMÉRICAS e BRASILEIROS NO WSBK

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!