F1: Sauber trará atualizações no sidepod para GP do Japão

A Sauber não teve um grande início de temporada em 2025. Com apenas seis pontos, a equipe suíça é oitava colocada no campeonato de construtores da Fórmula 1 e tem enfrentado problemas com os dois carros. Para o GP do Japão, o time de Gabriel Bortoleto trará atualizações no sidepod, as quais, segundo a publicação alemã Auto Motor und Sport, estavam originalmente planejadas para a primeira corrida do ano.

A asa dianteira e o assoalho já haviam passado por modificações, mas sofreram com estragos devido aos incidentes no GP da China. Bortoleto foi atingido por Jack Doohan na volta final da corrida sprint e Nico Hulkenberg danificou o carro ao passar pela brita ainda na primeira volta do domingo.

"Precisamos de alguma forma encontrar dois décimos antes que todos os outros encontrem dois décimos", explicou Beat Zehnder, diretor de programas e operações da Sauber.

O diretor técnico da equipe, James Key, também falou sobre o trabalho desenvolvido por Hulkenberg, piloto mais experiente da escuderia, no desenvolvimento do carro: "Nico tem sido absolutamente brilhante até agora. Ele pode explicar de forma calma e clara o que o carro está fazendo. Ele sente até os menores detalhes e consegue transmiti-los muito bem. Isso nos ajuda imensamente."

Key ainda comentou sobre como a situação atual da equipe está melhor do que a dos últimos anos. "A equipe não tinha um feedback de piloto tão bom há muito tempo. Agora estamos recebendo insights frescos e novas direções para o desenvolvimento. Infelizmente, ainda vai demorar um pouco até que isso seja visível no carro."

