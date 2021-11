Apesar de viver uma batalha intensa, tanto dentro quanto fora da pista, com Max Verstappen pelo título de 2021 da Fórmula 1, Lewis Hamilton não poupa elogios ao holandês e acredita que ele será ainda melhor no futuro. Para isso, lhe falta experiência.

Segundo o heptacampeão, o rival da Red Bull o lembra ele mesmo em seu começo de carreira, quando foi contestado pelos erros que cometia na McLaren. Por isso, não usa esse fator de crítica "contra ninguém".

"Eu sei como são a pressão e as expectativas da F1 na idade de Max", reiterou Hamilton em entrevista ao The Race. "Sei que ele é um piloto super rápido e ficará cada vez mais forte à medida que amadurece com o passar do tempo."

"Me vejo nele quando tinha 24 ou 25 anos e os erros que cometi naquela época. Eu tinha velocidade, mas passei por muita coisa fora do carro, o que foi somado à pressão de lutar na parte alta. Não acho que tenha ido tão bem nesses momentos, por isso não uso isso contra ninguém."

Apesar dos altos e baixos no início de sua trajetória, Hamilton foi campeão em seu segundo ano na categoria (2008) e disputou o título até o fim em outras duas oportunidades (2007 e 2010). Consagrado na Mercedes após o começo da era híbrida, ele enfrenta em 2021 algo que não tinha desde 2016: uma batalha em aberto até terminar a temporada.

