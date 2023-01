Carregar reprodutor de áudio

Entre 2014 e 2021, Lewis Hamilton conquistou seis títulos mundiais e foi vice-campeão em duas ocasiões, enquanto na Fórmula 1 em 2022 terminou atrás de seus próprios padrões na classificação de pilotos, na sexta posição, longe da disputa pelo campeonato como estava acostumado nas últimas temporadas.

Em entrevista ao Formule1.nl, o sete vezes campeão mundial disse que a Mercedes tinha se tornado mais determinada após o final dramático da temporada 2021, mas em certo ponto do ano passado percebeu que não podia lutar pelo título como tinha sido com a equipe alemã desde o início da era híbrida.

"O que posso dizer do ano passado é que, como equipe, nos tornamos mais resilientes e determinados. Nossa determinação veio de querer lutar novamente depois de 2021", disse o britânico vezes campeão mundial, que conquistou seu primeiro título com a McLaren.

"Então, a certa altura pensei: 'Oh meu Deus, não podemos realmente lutar pelo campeonato mundial com este carro'", disse Hamilton, por quem o pódio estava se tornando o máximo pelo qual ele podia brigar diante do domínio da Red Bull e Max Verstappen, testemunhando apenas a disputa pelo segundo lugar entre Charles Leclerc e Sergio Pérez.

Quando Hamilton foi questionado sobre o fato de que ninguém na história da F1 conseguiu vencer uma corrida após sua 300ª participação, o piloto da Mercedes, que tem 310 GPs em seu nome, respondeu:

"Mas nunca houve um piloto como eu", disse o britânico de 38 anos, que, como no ano passado, será parceiro de George Russell este ano na equipe das flechas de prata em uma temporada em que já advertiram que será difícil lutar imediatamente contra os primeiros colocados.

Hamilton é apenas o sexto piloto a cruzar a marca de 300 GPs disputados (Sebastian Vettel encerrou sua carreira com 300 inscrições mas apenas 299 participações). Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Jenson Button e Kimi Raikkonen se aposentaram sem obter vitórias após atingirem esse número, enquanto Fernando Alonso é o único outro piloto que ainda pode correr atrás do recorde.

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music