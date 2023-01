Carregar reprodutor de áudio

Como um jovem piloto de kart que sonhava em um dia competir na Fórmula 1, a Ferrari era claramente um dos sonhos de Charles Leclerc, então quando seu "irmão" e padrinho, Jules Bianchi, que ainda crescia na academia da equipe na época, convidou-o para ir com ele em Maranello, o jovem piloto aceitou com entusiasmo.

Então a dupla partiu para passar pelos portões dourados da Ferrari, mas como ele conta em um vídeo patrocinado pela Shell, a segurança não deixou que ele e seu amigo entrassem: "A primeira vez que estive aqui, não pude nem entrar porque tinha 12 anos ou algo assim".

"Eu estava com meu padrinho, Jules Bianchi, que era membro da academia Ferrari na época. Perguntei se eu poderia ir com ele e ele perguntou à segurança na entrada, mas eles disseram que não podiam deixar entrar desconhecidos."

Foi uma grande decepção para o jovem aspirante ao campeonato mundial de Ferrari, mas também alimentou seu desejo de correr por eles um dia: "A partir daquele momento, eu queria ser um piloto de Ferrari ainda mais do que nunca. O fato de poder passar pelas portas e não ver tudo o que estava dentro, acho que só me deu mais motivação para trabalhar ainda mais para entrar lá um dia".

O trabalho árduo de Leclerc valeu a pena, pois ele fez sua estreia pela Alfa Romeo em 2018 com o apoio da Ferrari e no ano seguinte ele foi capaz de se juntar à escuderia como piloto. Desde então, o nativo de Mônaco conseguiu trazer cinco vitórias para Maranello e está em busca do mundial de pilotos em 2023 depois de ser vice na temporada passada.

