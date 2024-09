O chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, comparou recentemente os problemas de correlação entre o túnel de vento de sua equipe, os dados de CFD (também conhecido como teste de túnel de vento virtual) e o carro RB20 real a ter 'três relógios que marcam horas diferentes'.

A chave para progredir na pista era descobrir qual dispositivo era o mais preciso e, em seguida, confiar nele para ajudar a obter ganhos. Em termos reais, a conclusão da equipe austríaca foi que os dados do túnel de vento estavam fora do que era necessário, o que abriu a porta para a direção errada tomada com o assoalho de Ímola.

Mas, embora a equipe ainda não esteja em condições de retornar à forma dominante com a qual começou a campanha de 2024, há pelo menos os primeiros sinais de algum progresso sendo feito para alinhar todos os seus dados.

E, com o 'cardápio' de diferentes peças de assoalho que a equipe trouxe para a especificação de Baku tendo mostrado um ritmo encorajador nas mãos de Sergio Pérez, há uma sensação de que a equipe pode começar a dar o impulso necessário para se igualar à McLaren e à Ferrari.

Refletindo sobre a situação atual da equipe antes do GP de Singapura, Horner disse ao Motorsport.com: "Os relógios estão começando a se sincronizar um pouco melhor, o que tende a acontecer quando as coisas começam a se comportar bem".

Christian Horner, chefe de equipe, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Os meninos e meninas aqui [na Red Bull] estão fazendo um trabalho incrível. Eles estão trabalhando horas incríveis, e ninguém está desistindo de nada - particularmente no campeonato de construtores".

"Tivemos o azar de não sair de Baku com mais do que nos foi dado, mas ainda há muita corrida pela frente. Estamos bem cientes do desempenho de nossos rivais e todos estão pressionando".

Embora Max Verstappen tenha tido mais dificuldades no Azerbaijão do que seu companheiro de equipe, isso se deveu a uma direção de configuração errada que foi adotada na classificação - e que não pôde ser revertida devido às restrições do parque fechado.

Mas foi o ritmo de Pérez que deixou Horner com a sensação de que há potencial para um passo de volta à frente para a Red Bull após um período bastante desafiador.

"Vamos nos sentir um pouco confiantes com o desempenho de Checo no Azerbaijão, porque ele andou a menos de 1,5 segundo dos três primeiros durante 98% da corrida", disse ele. "Obviamente, tiramos lições disso".

"Fizemos algumas mudanças no carro de Max depois da terceira posição que, em retrospectiva, se pudéssemos voltar atrás e alterá-las, teríamos feito".

"Mas, indo para Singapura, estamos animados com o que vimos no Azerbaijão, com o desempenho de Checo, e com o que estamos começando a ver correlacionado entre a pista e algumas de nossas ideias".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

Embora o foco da recente dificuldade de desempenho da Red Bull tenha girado em torno de problemas de equilíbrio na pista de Ímola, Horner não acredita que a equipe seja a única a passar por essas dificuldades.

Com todas as equipes buscando retornos cada vez menores no aumento do desempenho do carro, além de andar em uma corda bamba quando se trata de downforce extra para não provocar quiques, Horner vê o que sua equipe enfrentou como semelhante ao que as outras sofreram.

"Todas as equipes tiveram problemas em vários momentos", disse ele. "Acho que, como esses regulamentos agora estão realmente em retornos muito, muito reduzidos, você está forçando muito o limite".

"Todas as equipes - e você viu isso com a Ferrari e a Mercedes em particular - tiveram peças que entraram e saíram dos carros. Acho que todas as equipes estão atingindo esse teto".

"O que é bom para os fãs é que as corridas são competitivas e próximas. Para nós, tivemos alguns problemas com o carro nas últimas corridas, mas acho que agora realmente começamos a entender e a controlar o problema".

Danos causados por Perez

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Outra boa notícia da corrida do último fim de semana em Baku é que os principais componentes do carro danificado de Pérez não foram destruídos no acidente.

"Felizmente, as principais partes estruturais do carro parecem ter permanecido razoavelmente intactas", explicou Horner.

E, embora não haja preocupação quanto à necessidade de Pérez voltar a usar uma especificação mais antiga do carro para este fim de semana, o acidente colocou mais pressão sobre a situação das peças de reposição da Red Bull nesta fase crítica da temporada - o que significa que pode haver consequências se houver repetição de incidentes.

Horner acrescentou: "Não acho que isso terá impacto sobre a especificação do carro, mas certamente terá impacto sobre a quantidade de peças de reposição. Em uma fórmula dominada pelo teto de gasto agora, você não pode se dar ao luxo de carregar grandes quantidades de peças".

