A Fórmula 1 chega para a disputa da 'trinca das Américas' em outubro e novembro, com os GPs do México, Estados Unidos e de São Paulo. Na manhã de quinta-feira (19), a Pirelli revelou quais compostos disponibilizará para equipes e pilotos nas três corridas.

A etapa de 2024 do GP de São Paulo, que ocorrerá de 1 a 3 de novembro, a Pirelli decidiu levar compostos mais macios que os da temporada 2023, indo do C2 até o C4.

Pirelli PZero Branco Duro C2

Pirelli PZero Amarelo Médio C3

Pirelli PZero Vermelho Macio C4

Essa é uma escolha voltada para a parte mais macia da linha 2024 feita pela Pirelli, excluindo o composto mais macio de todos, o C5.

Além disso, o Autódromo José Carlos Pace está recapeando o asfalto, com todas as incógnitas do caso: a sexta-feira será importantíssima para verificar o comportamento dos pneus e será necessário ter em mente que as condições de aderência mudarão muito rapidamente durante o fim de semana.

A corrida no Texas, que será realizada de 18 a 20 de outubro, terá os mesmos compostos que o circuito de Interlagos:

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Amarelo Médio C3

Pirelli PZero Vermelho Macio C4

Na segunda das três etapas nas Américas, o GP do México, no final de outubro (25 a 27 do mês), a Pirelli disponibilizará esses compostos:

Pirelli PZero Branco Duro C3

Pirelli PZero Amarelo Médio C4

Pirelli PZero Vermelho Macio C5

Nessa ocasião, os pilotos terão à disposição os três compostos mais macios para a pista Hermanos Pedro y Ricardo Rodriguez.

Mais uma vez, essa é uma escolha que se inclina para a extremidade mais macia da gama, mas enquanto a escolha para Austin e Cidade do México é exatamente a mesma que foi feita no ano passado, São Paulo terá uma seleção mais macia por um grau, já que o composto C1 nunca foi usado no ano passado.

Dessa forma, a Pirelli tentará aumentar a incerteza sobre as estratégias, tentando também colocar o composto mais duro na rotação, tornando-se assim uma opção para aqueles que tentarão embaralhar as cartas na corrida de domingo.

