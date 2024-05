A vaga que hoje é ocupada por Lewis Hamilton na Mercedes é uma das pautas mais discutidas da Fórmula 1, com uma série de pretendentes de olho no carro da equipe da montadora de origem alemã, especialmente a partir de 2026, quando a categoria trará uma nova geração de unidades de potência.

Toto Wolff, chefe da equipe, não esconde o desejo em ter Max Verstappen, mas, ao mesmo tempo, intensifica o trabalho com um carro de F1 para Andrea Kimi Antonelli, de apenas 17 anos, que atualmente compete na F2.

Nesta quinta-feira (16), durante o dia de mídia da F1, Hamilton foi perguntado se a Mercedes deveria substituí-lo por Carlos Sainz. O inglês elogiou o espanhol, mas deixou claro que se fosse o chefe da equipe, escolheria outro piloto.

“Acho que Carlos é um grande piloto, então acho que onde quer que ele vá, ele seria positivo para qualquer equipe”, disse Hamilton.

“Sinceramente, não tenho ideia de quais são os planos de Toto, mas acho que para mim contratar um jovem seria, se fosse o meu trabalho, provavelmente contrataria o Kimi”, completou.

O ROMPIMENTO de Senna e Reginaldo Leme: assessora de Ayrton, Betise cita ROLO e 'solução PEDRO BIAL'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!