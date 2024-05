O heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, voltou a falar nesta quinta-feira, durante o dia de mídia pré-GP da Emilia Romagna, sobre a crise vivida pelo Rio Grande do Sul com as enchentes históricas nas últimas semanas.

Segundo o boletim desta quinta-feira (16/05) da Defesa Civil, são 458 municípios afetados com um total de 151 mortos, 104 desaparecidos, 806 feridos e mais de 2,2 milhões de pessoas impactadas pelas chuvas.

Ao longo dos últimos dias, Hamilton fez uma série de publicações em seu Instagram, inclusive compartilhando um link do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) para doações.

Durante o dia de mídia da F1 em Ímola, Hamilton e George Russell participaram de uma coletiva de imprensa e, ao ser questionado pela repórter da Band, Mariana Becker, sobre a crise no Rio Grande do Sul e suas manifestações nas redes sociais, o heptacampeão mandou uma mensagem ao povo brasileiro.

"Em primeiro lugar, meus pensamentos e orações estão com o povo brasileiro. É devastador ver essas situações ocorrendo ao redor do mundo, e há muitas pessoas sofrendo com isso em vários territórios no momento".

"Mas acho que é importante [nos posicionarmos]. Nós temos uma plataforma, tentando criar uma conscientização. Particularmente, as coisas que tenho postado são sobre como podemos ajudar, doar. Todos precisamos de ajuda. É o que eu fiz, usar a plataforma para fazer algo de positivo".

"Gostaria de estar lá para ajudar, sei que há muitas pessoas por lá ajudando, ouvi falar que o governo está bastante envolvido para resolver alguns dos problemas".

O ROMPIMENTO de Senna e Reginaldo Leme: assessora de Ayrton, Betise cita ROLO e 'solução PEDRO BIAL'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!