Domingo, 9 de outubro de 2022 ficará para a história como o dia em que Max Verstappen conquistou seu segundo título mundial de Fórmula 1. Ele conseguiu vencer o GP do Japão aproveitando a penalidade de tempo sofrida por Charles Leclerc colocando o título firmemente nas mãos do piloto da Red Bull.

O segundo título mundial também é uma recompensa maravilhosa para o pai Jos Verstappen, que nos anos anteriores à F1 preparou intensamente seu filho para uma carreira ao mais alto nível. Embora o primeiro título mundial já tenha sido conquistado no ano passado, o número dois naturalmente também provoca emoções para Verstappen sênior.

"É claro que ele faz você sentir alguma coisa, você sabe que fizemos tudo por ele", disse Verstappen ao Verstappen Title Talk depois de assistir à corrida da Holanda.

"Agora ele faz isso sozinho, eu não preciso mais estar sempre lá e agora eu escolho as corridas. Seu filho se torna campeão mundial de Fórmula 1 e todos nós sabemos como é difícil. Você tem que tomar as decisões certas, você tem que estar com a equipe certa, você precisa ter as pessoas certas ao seu redor. Raymond, Max e eu discutimos desde o início como faríamos isso, fiz a mesma coisa com Ernest muitas vezes no começo. Então, quando isso acontece, pela segunda vez, você fica arrepiado."

No entanto, Jos reconhece que as emoções são diferentes de quando Max Verstappen venceu a corrida pelo título em Abu Dhabi no ano passado.

"Então uma emoção incrível foi liberada, enquanto agora você sentia que estava chegando e sabia que ia acontecer. A única questão era quando, como e o quê. E hoje aconteceu", disse ele, antes de elogiar a forma como o campeão do mundo com 25 anos dirigiu durante a corrida em Suzuka.

"Claro, ele também fez uma corrida tremendamente forte quando você considera que terminou 26 segundos à frente do número dois em uma corrida de 38 minutos. Certamente isso é um pouco da especialidade de Max - na chuva, sentindo onde está a aderência. De qualquer forma, você corre um pouco mais de risco na chuva, mas desde muito jovem ele teve que ter algo especial na chuva.

Inicialmente, Leclerc ainda parecia uma ameaça ao sucesso, mas nos pneus intermediários o ritmo do piloto da Ferrari caiu muito. Verstappen diz que uma das qualidades de seu filho é que ele conseguiu evitar um cenário semelhante.

"Na verdade, começa um pouco na sexta-feira. Todos nós vimos a dureza dos intermediários e ele sabe como lidar com isso. Isso também foi visto na corrida. Ele foi rápido imediatamente, enquanto Leclerc começou a persegui-lo e talvez ele tenha sido rápido demais, o que fez com que os pneus se desgastassem mais rápido. Então ele continua fazendo tempos de volta consistentes e esse é Max - ele sabe o que está fazendo. Acho que é isso que o torna tão bom."

