Uma exibição de gala deu a Lewis Hamilton e a Ferrari suas primeiras vitórias em uma corrida sprint na Fórmula 1. Depois de dominar a etapa curta do GP da China de 2025 neste sábado (22), o heptacampeão desabafou sobre as críticas que recebeu na Austrália e como trabalhou para dar a volta por cima logo na segunda etapa, com uma atuação bem mais consistente.

Largando da pole position, ele manteve a ponta, segurou as aproximações de Max Verstappen no meio da prova e, depois, 'sumiu' do pelotão, terminando a quase sete segundos de Oscar Piastri, o segundo colocado, que ainda ultrapassou o holandês nas voltas finais. O desempenho foi bem diferente de Melbourne, em que ele ficou apenas com a 10ª colocação.

Questionado sobre como compararia o GP da China com a Austrália, Hamilton ressaltou as dificuldades naturais que aparecem com uma mudança de escuderia. "Muitas pessoas subestimaram a gente e como é difícil estar em uma equipe nova, a comunicação. tudo. A quantidade de críticas que recebemos foi gigante", disse nas entrevistas após a prova.

"É ótimo vir aqui e [estar] mais confortável com o carro. Não estava assim em Melbourne", acrescentou o heptacampeão, relembrando a complicada estreia e falando como foi diferente em Xangai. "Desde a primeira volta, me senti bem com o carro. Os engenheiros e mecânicos fizeram um ótimo trabalho".

Pressão não 'assusta' Hamilton para a temporada

Conhecida por ser uma lugar de muita pressão, a Ferrari parece não ter "intimidado" Hamilton. Para ele, o importante é se manter calmo. "Não estou sentindo a pressão. Sei que os tifosi, fãs e equipe querem ganhar, mas vamos por partes e nos atentar. Continuar nos esforçando e ficar calmos, que é muito importante".

"Esse momento nos dá muita empolgação, mas tem muita coisa para fazer. Temos a classificação hoje e é uma maratona", completou o britânico. A qualificação para o GP da China está marcada para as 4h (horário de Brasília) deste sábado (22) e terá a transmissão da Band no Brasil e da F1TV no streaming, enquanto o GP será no domingo (23), também às 4h. O Motorsport.com acompanha em tempo real.

Resultado final da corrida sprint do GP da China:

Hamilton NÃO DÁ CHANCE a rivais e vence SPRINT! Piastri 2º e Max 3º. Bortoleto É ATINGIDO POR DOOHAN

