F1: Patrocinador de Pérez pode deixar Red Bull

A situação de Sergio Pérez pode se complicar na Red Bull na Fórmula 1, devido à possível saída de um dos seus patrocinadores mais importantes: as companhias telefônicas como Telcel e Claro, e um provável conflito de interesses.

Segundo a ESPN Deportes, a americana AT&T está disposta a entrar na Red Bull com um patrocínio importante em questões de telecomunicações, mas não permitiria a presença de outra marca do ramo, até porque existe concorrência direta entre ambas as empresas em alguns mercados, como no México.

Carlo Slim Domit, presidente do Conselho de Administração da Telmex-Telcel, esclareceu aos meios de comunicação americanos que estão em negociações com o plantel da empresa austríaca e acrescentou que, mesmo que ficassem de fora da equipe, manteriam o seu apoio ao piloto mexicano.

“Estamos conversando com a equipe, ainda estamos em negociações, que não estão definidas, mas sempre pretendemos continuar com Checo”, disse Slim.

O empresário mexicano acrescentou à ESPN que não deixará de estar presente com o mexicano mesmo que não possa estar no carro.

“A questão do contrato do Checo independe da questão do nosso patrocínio. A intenção é continuar com Checo, onde ele estiver estaremos com ele”, indicou.

As empresas Telmex, Claro, Telcel e Infinitum, pertencentes ao grupo de telecomunicações da família Slim, apoiaram Checo Pérez desde o início da sua carreira e foram parte fundamental na criação do projeto Escudería Telmex.

Esta não é a primeira vez que as empresas de telecomunicações se encontram numa situação semelhante na F1. Quando Sergio Pérez era piloto da McLaren encontraram o mesmo problema com a Vodafone, mas no final conseguiram manter o acordo com o piloto mexicano.

