Lewis Hamilton acredita que o formato do fim de semana do GP de Mônaco "precisa mudar" devido à dificuldade de ultrapassagem, alertando os fãs da Fórmula 1 que eles "verão um trem no domingo".

Mônaco sempre foi notoriamente difícil para os pilotos fazerem ultrapassagem, mas os carros maiores e mais largos usados desde 2017 agravaram o problema.

A F1 deve apresentar suas primeiras corridas sprint ainda este ano, planejadas para Silverstone, Monza e Interlagos, mas o formato de Mônaco não mudou.

O heptacampeão mundial Hamilton disse que os "carros muito maiores" usados em comparação com as eras anteriores das corridas em Mônaco significam que há "quase zero oportunidades de ultrapassagem".

"Tem sido assim há algum tempo e, em minha opinião, precisa mudar", disse.

“Há anos que temos o mesmo formato. É o melhor local. É o local mais bonito onde podemos correr."

"Mas você já sabe que nunca é empolgante para os fãs. É uma corrida com essas longas e difíceis ultrapassagens."

“Está na lista de lugares difíceis de ultrapassar, é altamente improvável que você tenha a oportunidade de fazer isso. Então, eu não acho que os fãs gostem disso."

"Não sei qual é a solução. Mas espero que, quando olharmos para as gerações futuras, seja uma corrida mais emocionante para as pessoas."

O piloto da Mercedes conquistou três vitórias em Mônaco, incluindo a corrida mais recente em 2019.

Questionado pelo Motorsport.com se a geração atual de carros havia minado parte do prazer de guiar em Mônaco, o britânico disse que a emoção não diminuiu em uma única volta.

"Só de guiar na pista, atravessar o túnel e entrar no Casino, toda a experiência durante o fim de semana é hipnotizante e isso nunca muda", disse Hamilton.

“A sensação de ganhar aqui nunca é menor. Cada ano é único e especial, se você tiver a sorte de ter a oportunidade."

"Acho que foi um começo emocionante para uma temporada em que vimos ultrapassagens e todo o pelotão próximo."

"Vocês verão um trem no domingo e os fãs já sabem que é o que vai acontecer neste fim de semana. No entanto, ainda é emocionante assistir de alguma forma", concluiu.

