Após um TL1 movimentado da Fórmula 1 em Mônaco, o grid voltou às ruas do principado novamente nesta quinta para o segundo treino livre. E em uma sessão que os pilotos aceleraram até bem próximo do fim, deixando de lado as simulações de corrida, a ponta ficou com a Ferrari, com Charles Leclerc e Carlos Sainz liderando uma dobradinha da equipe italiana.

Assim como no primeiro treino livre, ninguém perdeu tempo e, com dez minutos, todos já haviam feito voltas rápidas. E depois dessa primeira parte da sessão, Verstappen e Hamilton dividiam a ponta com o mesmo tempo: 01min13s499, apenas 0s097 a frente de Sainz, com Pérez e Bottas completando o top 5.

Na marca de 40 minutos de sessão, com os pilotos começando a sair com pneus macios, Hamilton já ocupava sozinho a liderança, marcando 01min12s569, 0s142 a frente de Bottas, com Sainz, Verstappen e Pérez fechando o top 5.

Com 33 minutos para o fim do TL2, a bandeira amarela foi rapidamente acionada por conta de Nicholas Latifi. O canadense da Williams não conseguiu fazer a curva no hairpin Loews e parou o carro para evitar bater. O piloto deu uma ré e conseguiu retomar a trajetória.

A 20 minutos do fim, com os pilotos encerrando suas simulações de classificação e partindo para as de corrida, a Ferrari colocava seus dois pilotos na ponta, com Charles Leclerc em primeiro com 01min11s684, superando em oito décimos o tempo de Pérez do TL1 e Carlos Sainz em segundo, a 0s112.

Lewis Hamilton vinha em terceiro, a 0s390 do tempo do monegasco, com Max Verstappen em quarto e Valtteri Bottas em quinto. Completavam o top 10 Lando Norris, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Antonio Giovinazzi e Sebastian Vettel.

A menos de dez minutos do fim, Mick Schumacher causou uma bandeira amarela após perder o controle da Haas, bater no muro e tentar arrastar o carro até os boxes, mas acabou parando no recuo que existe ao lado da Nouvelle Chicane, após a saída do túnel.

Mas os detritos forçaram a direção de prova a acionar a bandeira vermelha a menos de cinco minutos do fim do TL2, encerrando o treino mais cedo para todos e deixando o top 10 sem mudanças.

Como manda a tradição, a Fórmula 1 folga na sexta, retomando as atividades apenas no sábado, com o terceiro treino livre, seguido da classificação. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana e já anote aí: amanhã tem uma edição especial do Telemetria, com Rico Penteado fazendo uma análise completa do primeiro dia de pista em Mônaco.

