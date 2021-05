Lewis Hamilton acredita que os críticos de Valtteri Bottas “precisam dar-lhe um tempo”, dizendo que a Mercedes atualmente tem a melhor dupla no grid de Fórmula 1.

Bottas e Hamilton são companheiros de equipe da Mercedes desde o início da temporada de 2017, vencendo o campeonato de construtores nos últimos quatro anos.

Bottas terminou como vice-campeão de Hamilton no campeonato em 2019 e 2020, mas tem tido dificuldades para igualar o desempenho de seu companheiro de equipe no início da nova temporada.

Hamilton conseguiu duas vitórias e lidera a classificação por pilotos, mas Bottas não terminou uma corrida acima do terceiro lugar, o que o deixa 37 pontos atrás no campeonato.

Bottas rebateu a sugestão de que poderia ser substituído por George Russell no meio da temporada nesta quinta-feira, chamando isso de "besteira".

Hamilton apoiou Bottas quando questionado se a Mercedes teria uma dupla mais forte no próximo ano, substituindo o finlandês por Russell, e sentiu que algumas das críticas que enfrentou tinham que acabar.

“Pelo que experimentei, pelo relacionamento que tenho com o Valtteri, é claro, acho que ele tem sido um companheiro de equipe incrível, como sempre disse”, disse Hamilton.

“Para ser sincero, sinto que temos a melhor dupla atualmente em termos de resultados, em termos do equilíbrio que está dentro de nossa equipe e do conhecimento geral em termos de colocar nosso carro à frente.”

“Olha, em algum estágio isso vai mudar. Não vou ficar aqui para sempre, Valtteri não vai ficar aqui para sempre, mas agora, acho que temos cumprido nossas obrigações várias vezes ao longo dos anos e continuamos a fazer isso.”

“O Valtteri acabou de se qualificar na pole na última corrida. É apenas a quarta corrida. Acho que as pessoas precisam dar um tempo a ele e apenas deixá-lo se concentrar em fazer o que está fazendo.”

Tanto Hamilton quanto Bottas estão sem contrato no final da atual temporada, enquanto Russell também será um agente livre após o término de seu contrato com a Williams.

F1 2021: Mercedes X RBR, Bottas X Russell, Grosjean e tudo da Espanha com Rico Penteado | TELEMETRIA

PODCAST: A F1 deveria acabar com os limites de pista?

Your browser does not support the audio element.