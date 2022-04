Carregar reprodutor de áudio

No último fim de semana, no GP da Austrália, Charles Leclerc venceu a segunda em três corridas da Fórmula 1 em 2022, enquanto o rival mais próximo, Max Verstappen, sofreu um segundo abandono com a Red Bull. E com Ferrari sendo vista como a franca favorita, o monegasco alertou a equipe para que isso não a faça perder o rumo, cometendo exageros em meio à pressão acrescida.

Com os resultados de Melbourne, Leclerc tem 34 pontos de vantagem para o vice-líder, George Russell, com Verstappen apenas em sexto, 46 atrás. No Mundial de Construtores, a vantagem da Ferrari para a Mercedes, em segundo, é de 39 pontos, enquanto a diferença para a Red Bull é de 49.

Apesar de ainda estar muito cedo na temporada, com mais 20 GPs ainda pela frente, a ressurreição da Ferrari vem animando os tifosi dentro e fora da Itália, enquanto a F1 se encaminha a Ímola para a primeira de duas corridas na casa da Scuderia.

Mas Leclerc alertou o time de Maranello que não se pode ficar preso na emoção causada pelo forte início de temporada, sem poder "cometer exageros" enquanto tenta conquistar o primeiro título na F1 desde 2008.

Quando questionado sobre a emoção na Itália a caminho da etapa de Ímola, Leclerc disse: "Ah sim, posso imaginar, mas não quero pensar muito sobre isso porque ainda é cedo na temporada. Obviamente, é bom estar liderando o campeonato. E 34 pontos de vantagem é sempre bom, independente do momento do ano, mas não quero focar muito nisso agora".

"A Itália será incrível, mas precisamos abordar a corrida assim como nos três primeiros finais de semana. Acho que é extremamente importante não colocarmos pressão extra sobre nós mesmos, tentando não cometer exageros".

"Estamos trabalhando muito bem como equipe desde o início do ano, e precisamos seguir fazendo nosso trabalho, assim como fizemos nas primeiras etapas".

Leclerc tem a vantagem de já ter absorvido a pressão dos tifosi, vencendo com a Ferrari no GP da Itália de 2019, segurando as Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a corrida toda.

"A Itália é sempre incrível para nós, então mal posso esperar para estar lá. Obviamente, Monza foi uma corrida muito tensa, com Lewis na minha cola, mas, novamente, eu tento não pensar muito sobre onde estamos", lembrou Leclerc à Sky Sports F1.

"Mesmo que as arquibancadas sejam particularmente diferente lá, possivelmente com mais vermelho, vamos focar em nosso trabalho, sem pensar no local e no campeonato".

