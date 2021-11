Kevin Magnussen saiu da Fórmula 1 no final de 2020 após sua última temporada com a Haas e atualmente corre no IMSA, categoria americana de endurance. No entanto, o dinamarquês revelou em seu livro recém-lançado All or Nothing que foi contatado pela Williams para permanecer na categoria, mas rejeitou pela "idiotice" da equipe de manter Nicholas Latifi e liberar George Russell para a Mercedes.

Segundo o piloto, além de ter que chegar com uma grande quantidade dinheiro na escuderia de Grove, ele ficou sem entender a decisão de estenderem o contrato do canadense, que chegou com grande aporte financeiro, perdeu para o britânico no primeiro ano da dupla e está atrás na atual temporada, apesar de melhora em seu ritmo.

"Tive a chance de continuar na F1 porque conversei com a Williams", declarou Magnussen no livro. "No entanto, seria como voltar no tempo. Eu teria que encontrar muitos patrocinadores ou trazer um cheque gordo."

"A equipe me viu como um possível substituto para Russell. Que tipo de time é esse? Deixá-lo sair e manter Latifi seria ridículo, pura idiotice."

"O britânico é um talento que venceu a GP3 e a Fórmula 2 em sua primeira temporada em ambas as categorias. Se a Williams queria alguma coisa, teriam que tirar o canadense de lá. Então teriam George Russell e Kevin Magnussen, uma formação forte na minha opinião", acrescentou.

O companheiro de Latifi no próximo ano será Alexander Albon, que correu pela Red Bull até 2020 e perdeu o assento em 2021 ao ser 'rebaixado' a reserva. Para manter a forma, o tailandês disputou a temporada do DTM, categoria alemã de carros de turismo, onde venceu uma corrida e terminou na sexta colocação do campeonato de pilotos.

F1 2021: JOGO DE EQUIPE da Red Bull, VEREDITO de Marko, DESABAFO de Andretti e + do GP do México | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #142 – Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: