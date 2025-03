Pilotos da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc e Lewis Hamilton não conseguiram uma classificação tão boa para o GP da Austrália, com o monegasco largando em sétimo e o britânico em oitavo neste domingo, em Melbourne.

Após o quali no circuito de rua de Albert Park, tanto Leclerc quanto Hamilton mostraram decepção com a tomada de tempos ferrarista e destacaram a diferença com relação à McLaren, que conquistou uma dobradinha com o pole britânico Lando Norris e o piloto australiano Oscar Piastri.

“O desempenho não foi o mesmo de ontem. Temos de analisar informações para entender. Sei de onde vêm nossas dificuldades. Precisávamos perder um pouco de performance, o que nunca é algo que você quer fazer, mas era o certo para este fim de semana. Não vou entrar em mais detalhes”, disse Charles.

“Vamos largar em sétimo e oitavo. Mesmo na pior das hipóteses, não esperava isso. O carro mudou muito entre Q2 e Q3 e ficamos totalmente fora da janela certa. Nunca mais encontrei aquela sensação boa”, afirmou o piloto da Ferrari.

“Não vamos tentar fazer milagres: vamos tentar trazer alguns pontos sabendo que nosso carro tem bom potencial. Esse resultado é só o ponto de partida. Temos mais trabalho pela frente, mas a temporada é longa e tem muitas interrogações. Vou entregar tudo que posso, como sempre”, completou o astro da F1.

Lewis, por sua vez, disse: “Em geral, o sentimento foi bom. A adaptação ao carro tem sido um grande trabalho, porque é muito diferente dos que tive no passado. Não esperava [que a diferença para a pole fosse] 0s8 ou 0s9 hoje".

“Charles está no time há sete anos, conhece tudo do carro – não necessariamente do novo carro, mas as características geral da Ferrari. Tem todas as ferramentas. Ainda estou aprendendo, então estar perto na primeira classificação é algo que eu aceito. Temos de seguir trabalhando, porque não estamos no ritmo."

Após falar sobre a comparação com Leclerc, o heptacampeão também abordou a possibilidade de chuva em Melbourne: “Nunca tive a chance de guiar esse carro na chuva antes, então preciso sair daqui hoje e entender as configurações". O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP da Austrália de F1.

