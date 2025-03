O pole position Lando Norris diz que ele e Oscar Piastri estão livres para lutar pela vitória no GP da Austrália de Fórmula 1, em torno de "regras específicas que não podemos ultrapassar" no duelo interno da equipe McLaren.

A explicação um tanto contraditória decorre dos termos de compromisso atualizados da escuderia - apelidados de "Papaya Rules" em 2024 - após os vários confrontos entre os dois pilotos ao longo do ano passado.

A McLaren adiou a imposição de ordens de equipe mais rígidas até o final da campanha de 2024, quando Norris estava travando uma batalha pelo título contra Max Verstappen, holandês da Red Bull, que começará a corrida de Melbourne em terceiro, atrás dos dois MCL39s.

Após o impressionante ataque de Piastri a Norris no GP da Itália de 2024, a McLaren ordenou que a dupla evitasse a situação que contribuiu para que o monegasco Charles Leclerc os vencesse em Monza pela Ferrari - mas ainda deixou flexibilidade na diretriz antes que Piastri tivesse que ceder a vitória na sprint do Brasil para seu companheiro de equipe, justamente em meio à batalha (malsucedida) de Norris pelo título de pilotos.

O time de Woking restabeleceu um princípio mais maleável agora que ambos os pilotos estão disputando o título, com o foco na garantia de que a dupla dê espaço adequado um ao outro em qualquer corrida da nova temporada.

"Obviamente, houve discussões porque estamos preparados", disse Norris depois de conquistar a pole à frente do herói da casa, Piastri, em Melbourne. "Sabemos que vamos ter muito mais desse tipo de coisa ao longo da temporada".

"Portanto, há regras claras que não podemos ultrapassar. Os dois carros sempre terão de permanecer na corrida e esse tipo de coisa. Nós dois somos competidores, isso é claro, nós dois queremos lutar pela vitória e pelas vitórias, isso é claro. Mas há limites, em torno do carro. Então, é só [dar] um pouco mais de espaço aqui e ali. Mas temos liberdade para correr, temos liberdade para tentar vencer corridas", seguiu o inglês antes da corrida no circuito de rua de Albert Park.

"O que nos fez ganhar o prêmio de construtores no ano passado foi o fato de termos ajudado uns aos outros, de termos mantido as coisas limpas e de termos mantido a ordem quando necessário. Mas muito disso foi no final da temporada e quando coisas externas estavam acontecendo. No momento não há nada disso, então é bom - nós dois estamos animados e é claro que sempre teremos nossas conversas matinais, mas vamos esperar para ver', continuou Lando.

Oscar concordou, dizendo: "Obviamente, eu quero vencer a corrida tanto quanto Lando" e "acho que ele resumiu tudo muito bem".

"Qualquer equipe, não apenas a McLaren, obviamente a regra número um é não ter contato e dar espaço um ao outro", acrescentou. Então, isso não é diferente. Obviamente, se houver oportunidades para qualquer um de nós tirar proveito de determinadas situações, nós o faremos, e somos livres para fazer isso. Mas, no final das contas, estamos correndo pela equipe. É uma coisa muito importante para nós", afirmou.

"Acho que já dissemos várias vezes no ano passado que o trabalho em equipe que mostramos como pilotos, mas também como equipe, foi o que nos fez ganhar o campeonato de construtores no ano passado", disse o australiano.

"Portanto, acho que é importante reconhecer esse fato porque, obviamente, o carro está forte há algum tempo, mas acho que a equipe também está muito forte", completou o piloto da casa. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP da Austrália de F1.

