F1 - Pérez: "Noite dolorosa" atrás de Hülkenberg em Singapura

"Tivemos uma primeira volta muito boa", diz Sergio Pérez. E isso é verdade: O mexicano passou de 13º na largada para décimo na edição de 2024 do GP de Singapura da Fórmula 1. Mas não aconteceu muita coisa do seu ponto de vista depois disso: Pérez também levou o RB20 para casa em décimo lugar após 62 voltas da corrida.

Checo falou que foi uma "noite bastante dolorosa" em Marina Bay e lamenta o fato de não ter feito "nada" de sua posição inicial após a primeira volta. Especificamente, foi um "desastre completo" ficar "preso atrás de Nico [Hülkenberg] durante toda a corrida", diz o piloto mexicano.

O piloto #11 percorreu pelo menos metade da corrida atrás do alemão da Haas na Red Bull, começando na volta 30. Em metade deles, Pérez teve a oportunidade de usar o DRS, mas ainda assim não conseguiu encontrar uma maneira para passar Hülkenberg.

"Considerando a dificuldade de ultrapassar, deveríamos ter simplesmente começado um pouco mais à frente", disse Pérez. No entanto, isso não foi possível devido a uma sessão de qualificação fraca.

Como resultado, o mexicano teve que se defender de Franco Colapinto, da Williams, que saiu da 12ª posição após uma boa largada e ficou à frente de Pérez na primeira metade da corrida.

"Às vezes era difícil acompanhá-lo", disse o piloto, que esteve dentro do alcance do DRS por um total de onze voltas, mas não conseguiu fazer uma manobra.

De acordo com o chefe da Red Bull, Christian Horner, isso se deveu principalmente à falta de tração "na saída da curva 3 e na reta final". Em locais onde o piloto depende de uma boa aderência, Pérez simplesmente não tinha aderência.

Tal estratégia era a única solução, diz Pérez: "Conseguimos ultrapassar Franco com um undercut. Mas isso só funcionou para ele. Foi simplesmente uma corrida difícil, sem opções estratégicas".

Pérez sem uma garrafa de água; a pressão está aumentando

O destaque negativo do ponto de vista de Pérez: com uma temperatura de quase 30° C e cerca de 75% de umidade em Singapura, o mexicano não tinha nenhum suprimento de líquidos. Sua garrafa de água no cockpit estava "quebrada" e, portanto, a corrida foi "longa" para ele. "É por isso que estamos felizes em conquistar o ponto [pelo décimo lugar]".

No entanto, um ponto não é suficiente para uma equipe como a Red Bull, especialmente tendo em vista a classificação provisória no campeonato de construtores da F1, em que a McLaren está se distanciando constantemente como a nova líder. É por isso que Horner diz: "Agora, precisamos de dois pilotos que estejam funcionando a todo vapor".

Pérez se saiu "bem" em Baku e teve um "fim de semana difícil" em Singapura. "Mas precisamos de bons desempenhos quando você vê a McLaren colocar dois pilotos no pódio. Esses pontos importantes realmente fazem a diferença. É por isso que temos de garantir que Checo esteja o mais à frente possível", explica Horner.

Afinal de contas: de acordo com Pérez, a Red Bull sabe "o que deu errado" na classificação. "Espero que possamos nos recuperar em Austin. Devemos ser capazes de mostrar nosso verdadeiro ritmo lá, porque nosso carro é muito melhor em circuitos normais. E espero que consigamos algumas atualizações lá também", conclui.

