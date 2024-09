Depois de muitas conspirações de que a RB teria permitido Daniel Ricciardo tentar a volta mais rápida para ajudar Max Verstappen e a Red Bull, a equipe desmentiu as informações polêmicas do GP de Singapura. Importante ressaltar que o australiano enfrenta rumores de que será demitido do time de Fórmula 1 entre o GP de Austin e o início de 2025.

A RB tomou a decisão de trocar os pneus de Ricciardo por macios nas últimas voltas, permitindo que o piloto tirasse o ponto extra de Lando Norris. Esse fato afeta diretamente a disputa pelo título mundial, uma vez que a 'caçada' do britânico fica cada vez mais difícil com a diferença de pontos diminuindo cada vez menos.

Como Ricciardo cruzou a linha de chegada em último, a RB não somou nenhum ponto. Por esse motivo, a tentativa fez com que teorias de que a equipe irmã da Red Bull estava oferecendo um auxílio a Verstappen surgissem e tomassem força.

O chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, disse que não queria acreditar que houvesse uma ligação entre as ações da RB e as esperanças de título da Red Bull, mas reconheceu que a manobra era incomum e "peculiar".

"Em nenhum momento eu tenho elementos para dizer que a RB buscou a volta mais rápida para apoiar a Red Bull. Só acho isso um pouco... Como posso dizer... Peculiar. Eu não esperava por isso".

"Fiquei um pouco surpreso que a maior prioridade da RB em Singapura fosse marcar a volta mais rápida da corrida. Acho que só temos que trabalhar mais para garantir que isso [o campeonato] não se reduza a um ponto".

Importante lembrar que a McLaren tomou a liderança do campeonato de construtores e está a 41 pontos dos taurinos. Na tabela de pilotos, Norris precisa diminuir a diferença de 52 para Verstappen nas últimas seis etapas da temporada.

Agora, depois de toda a polêmica, o diretor da RB, Laurent Mekies, falou sobre o raciocínio por trás da chamada da volta mais rápida e explicou como tudo girou em torno das circunstâncias do fim de semana de corrida de Ricciardo.

O australiano enfrenta rumores de que será substituído por Liam Lawson a partir do GP dos Estados Unidos, no entanto, nada foi confirmado até o momento. Com isso, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Mekies disse que a RB queria oferecer a ele alguma recompensa pessoal por sua dignidade e profissionalismo até o fim.

"Você tem que dar crédito ao cara. Daniel passou por um fim de semana louco".

"Acho que não o vi em nenhum momento do fim de semana de corrida perder um pingo de profissionalismo dentro ou fora do carro. Mesmo quando a pressão estava ficando cada vez mais e mais alta".

"O cara fez toda a corrida [de Singapura] na parte de trás, lutando a cada volta, fazendo algumas boas voltas, e não consegue passar. Achamos que era a coisa certa a fazer - dar a ele essa chance no contexto em que o fim de semana se desenrolou".

Perguntado sobre sua resposta aos teóricos da conspiração, Mekies disse: "É tão simples quanto dar uma chance ao cara em um fim de semana maluco".

"É como: dê a ele um tempo, dê a ele a chance de fazer uma boa volta e terminar este fim de semana em alta".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mekies negou que tenha havido qualquer conversa com a Red Bull sobre a tática da volta mais rápida e a decisão foi totalmente voltada para uma possível 'despedida' do piloto.

Essa alegação parece ser apoiada por fontes que afirmam que houve conversas por rádio no pit wall da Red Bull debatendo se Sergio Pérez deveria sair da 10ª posição para roubar a volta mais rápida, antes de concordarem em abortar a manobra porque Ricciardo havia parado nesse meio tempo.

Mekies também deixou claro que a ideia nem sequer havia surgido em suas próprias conversas sobre estratégia antes da corrida.

"Claro que não", explicou. "Você sempre espera ter um safety car no momento certo e voltar à disputa, caso contrário, não vai correr. Foi por isso que começamos com o pneu macio, na verdade".

"Isso não é algo que se planeja no início da corrida. Depois de uma corrida tão difícil e do fato de ele não ter conseguido lutar lá atrás daquele jeito, achamos que era a coisa certa".

O próprio Ricciardo disse que achava que a oferta da RB de disputar a volta mais rápida era para dar a ele algo para almejar - mesmo sabendo que ele pode muito bem ter ajudado Verstappen.

"Eu tinha uma ideia, mas também achei que eles estavam apenas me deixando me divertir um pouco, porque estávamos obviamente muito longe dos pontos", disse o australiano.

"Estou torcendo para que Max vença por um ponto agora, porque, se for o caso, garanti a mim mesmo um belo presente de Natal. Desculpe, Lando! Mas acho que eu ganharia um bom presente de Natal!"

