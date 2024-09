Mercedes, Toto Wolff, acredita que seu rival da Red Bull na Christian Horner, está apenas colocando "fogo no parquinho" ao mencionar o nome de George Russell como uma futura opção da Red Bull. O chefe da, acredita que seu rival dana Fórmula 1 , está apenas colocando "fogo no parquinho" ao mencionar o nome decomo uma futura opção da

A formação de pilotos de longo prazo da Red Bull foi um dos principais tópicos de conversa durante o fim de semana de Singapura, com os rumores de que Daniel Ricciardo seja substituído antes do GP dos EUA de Austin pelo piloto reserva Liam Lawson na equipe-irmã RB.

A mudança amplamente esperada faz parte da tentativa da Red Bull de se colocar na melhor posição possível para 2026, com Lawson sendo considerado um companheiro de equipe em potencial de Max Verstappen, ao contrário do veterano australiano.

A 'esteira' de jovens pilotos talentosos da Red Bull enfrenta um aparente buraco a médio prazo, com os pilotos de F2 Isack Hadjar e Ayumu Iwasa a alguns anos de distância de serem candidatos genuínos à equipe principal, enquanto Yuki Tsunoda, apesar de seu desempenho consistente na RB, ainda não conquistou Horner como um potencial candidato à F1.

Isso fez com que Horner sugerisse descaradamente na TV que poderia estar procurando outras equipes para encontrar seu próximo piloto como substituto de longo prazo de Sergio Pérez, citando Russell, da Mercedes, como uma possível contratação.

"Ouça, não temos medo de sair da piscina", disse Horner à Sky Sports TV. "George Russell está sem contrato no final do ano que vem. Seria tolice não levar isso em consideração".

"Há outros pilotos, pilotos talentosos, que também ficarão sem contrato".

Wolff rapidamente ignorou a sugestão de Horner de que Russell está disponível, descartando os comentários como se seu rival de longa data estivesse fazendo brincadeiras na mídia.

"Acho que ele está sempre mexendo com m***** [jogando lenha na fogueira, em tradução não-literal], isso faz parte do jogo", postou Wolff. "George é um piloto da Mercedes e tem sido para sempre e esperamos que seja para sempre. Temos um longo contrato com ele."

Russell assinou uma extensão de dois anos com a Mercedes em 2023, ficando até o final da temporada de 2025. Mas quando Wolff anunciou Andrea Kimi Antonelli como substituto de Hamilton em Monza, ele sugeriu que há várias opções e cláusulas no contrato de Russell para prendê-lo à marca nos próximos anos.

"Esses dois são o futuro", disse Wolff sobre Russell e Antonelli. "Eles foram e serão pilotos da Mercedes e, portanto, temos contratos com George e Kimi que duram muito mais tempo, que são muito complicados em termos de opções, etc.".

"A Mercedes sempre foi uma panela de pressão, mas é assim que estamos como equipe hoje, queremos continuar com esses dois", conclui.

