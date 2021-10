Lewis Hamilton “espera” que ele e Max Verstappen passem pela curva 1 da corrida de Austin de 2021 da Fórmula 1 sem incidentes.

Verstappen e Hamilton vão largar da primeira fila para o GP dos Estados Unidos de domingo- primeira vez que eles se alinham na frente do pelotão desde a corrida de Zandvoort, no início de setembro.

A possibilidade de um acidente foi colocada para a dupla na conferência de imprensa pós-classificação em Austin, pouco depois de Verstappen ter conquistado sua primeira pole desde o GP da Itália (que herdou graças à penalidade de grid de Valtteri Bottas).

“Espero que consigamos passar pela curva 1 e fazer uma boa corrida”, disse Hamilton. “[Mas] não acho que esteja tudo decidido na curva 1.”

Verstappen disse que ele e o britânico da Mercedes estariam guiando “como sempre tentamos, como profissionais”, antes de lamentar ser questionado sobre seus confrontos.

“Não vejo por que sempre temos que continuar trazendo isso à tona”, disse o holandês. “Não é como se nós fossemos os únicos que tocamos."

“Nesse esporte, essas coisas acontecem, infelizmente."

“Mas estamos de novo na primeira fila e todos esperam uma grande corrida e é isso que também esperamos, penso eu, como pilotos. Só queremos ter uma corrida realmente boa.”

The cars of top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, on the grid

Depois que a Mercedes continuou sua forte performance da Rússia e da Turquia no TL1 em Austin na sexta-feira, a Red Bull progrediu de forma impressionante desde então - liderando o TL2 e TL3 (embora ajudado por Hamilton tendo tempos mais rápidos deletados em ambas as sessões) e com Verstappen no topo do Q2 e Q3.

O piloto da Red Bull também liderou em ritmo de corrida no final do TL2, com um tempo de volta nos pneus médios melhor em 0s301 sobre Bottas.

Questionado sobre como se sentia sobre o potencial do seu ritmo de corrida, Verstappen disse: “Também tive um pouco de trânsito nas minhas corridas longas, mas tudo parecia normal."

“Acho que também melhoramos um pouco o carro [no sábado], então espero que seja melhor [no domingo]. Acho que vamos descobrir, mas não houve grandes problemas."

“É principalmente apenas o desgaste e a degradação dos pneus, que penso que temos que olhar um pouco mais de perto."

“Além disso, temos um pouco de informação, mas também vamos descobrir ao longo da corrida como eles estão se saindo", concluiu.

