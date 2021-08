Lewis Hamilton espera que a Red Bull use as férias de verão da Fórmula 1 para refletir sobre seu comportamento, após alegar que os recentes comentários agressivos da equipe foram "inaceitáveis" e incitaram as vaias no fim de semana em Hungaroring.

O piloto da Mercedes foi recebido de forma "gelada" pela multidão holandesa no circuito em Budapeste - com as manifestações dos fãs abafando suas entrevistas pós-classificação para a TV no pitlane.

Hamilton diz que não tem dúvidas de que os comentários da gerência da equipe austríaca após o acidente no GP da Grã-Bretanha com Max Verstappen agitaram as coisas - com o britânico também tendo sofrido abusos raciais.

E, com a Red Bull tendo que demitir um membro da equipe por comentários racistas, ele espera que o time dê um passo para trás e use a próxima pausa para refletir se poderia ter lidado melhor com a situação.

Sobre as vaias, o heptacampeão declarou: "Não é uma surpresa para mim, dadas as coisas que foram ditas pelos chefes que incitaram isso. Acho que, durante esse intervalo, as pessoas realmente precisam refletir, porque foi inaceitável."

"Eles simplesmente tiveram que demitir alguém, eu não sei de quem era, mas não importa. Se eu passar para meu amigo ou meu pai ou meu irmão, todos nós sentiremos aquela dor do que eles quiseram dizer com as palavras", acrescentou.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, fist bumbs Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"O mundo está mudando e temos que continuar positivos", continuou Hamilton. "Estou muito orgulhoso de minha equipe por permanecer tão focada durante este tempo, porque tem sido um turbilhão de emoções e coisas vindo até nós em todas as direções diferentes. Seguimos trabalhando, viemos aqui e entregamos. Estou muito orgulhoso de todos"

A Mercedes já deixou claro que acredita que os comentários agressivos da Red Bull desencadearam os comentários racistas dirigidos ao seu piloto, pois sugeriam que a equipe tinha sido muito pessoal em seus ataques após o GP da Grã-Bretanha.

No entanto, o chefe da escuderia austríaca, Christian Horner, disse várias vezes que não sentia que havia feito nada de errado - e que teria criticado qualquer piloto envolvido em um acidente semelhante com Verstappen.

"Nunca foi nada pessoal sobre um único piloto", observou ele no Hungaroring. "É sobre os eventos que aconteceram e uma competição entre dois caras. Não é individual para ninguém. Se fosse qualquer outro fator, a reação teria sido idêntica."

No entanto, Hamilton acredita que figuras da F1 precisam agir melhor para mostrar um bom exemplo: "Temos que ser muito cuidadosos com nossas palavras, principalmente porque há crianças assistindo. Devemos encorajar as pessoas lá fora e espalhar positividade."

"Quando você tem líderes neste setor, eles precisam agir como tal. Eles têm pessoas e crianças os seguindo e ,como esporte, temos uma responsabilidade. Portanto, deve haver algumas conversas nas próximas semanas."

