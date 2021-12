A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira o primeiro treino livre para o GP da Arábia Saudita, estreando oficialmente o circuito de Jeddah. E em uma sessão feita no entardecer saudita, em condições diferentes das que teremos na classificação e na corrida, Lewis Hamilton foi o mais rápido, tendo Max Verstappen em segundo e Valtteri Bottas em terceiro.

Completaram os dez primeiros: Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Já Sergio Pérez terminou em 11º.

Por semanas, o futuro do GP da Arábia Saudita de 2021 foi colocado em xeque, devido às obras para a construção do circuito, dando a impressão de que não ficaria pronto a tempo. No final das contas, pelo menos o básico para a realização da etapa foi concluído.

O final de semana é marcado por três assuntos principais: a disputa entre Verstappen e Hamilton pelo título, as homenagens a Frank Williams, que morreu no último final de semana, além das manifestações de parte do grid sobre as violações contra os direitos humanos na Arábia Saudita.

Essa primeira sessão de treinos livres acabou tendo um papel importante para os pilotos, por ser o primeiro contato do grid com a pista. Mas com o TL1 sendo realizado no meio da tarde, seus resultados acabam sendo pouco representativos para o resto do fim de semana, já que a classificação e a corrida acontecerão à noite.

Mesmo assim, os pilotos não perderam tempo e quase todo o grid saiu dos boxes nos primeiros minutos da sessão de uma hora de duração, mas com escolhas variadas de pneus, do macio ao duro.

Após os primeiros 15 minutos de sessão, o grid se encontrava bem embolado. Verstappen liderava com 01min30s920, Norris era o segundo, 0s497 atrás, com Hamilton em terceiro, 0s558, Bottas em quarto e Ricciardo fechando o top 5, enquanto Pérez era apenas o 18º.

Com o sol começando a se pôr no Mar Vermelho, os tempos seguiam caindo pelo grid e a classificação já mostrava melhor a polarização da briga pelo título.

Na metade da sessão, com 30 minutos transcorridos, Verstappen seguia na ponta com 01min30s014, tendo Hamilton em segundo, 0s664 atrás. Bottas era o terceiro, mas já a 0s935 do tempo do holandês. Norris era o quarto e Leclerc o quinto, ambos a mais de um segundo de distância, enquanto Pérez seguia no fundo do grid, em 17º.

Na metade final do TL1, os pilotos abandonaram os compostos mais duros e todos passaram a andar apenas com os pneus macios, que devem ser usados apenas na classificação do sábado, já que no domingo o foco será nos médios e duros.

A 15 minutos do fim, a Mercedes respondia a Red Bull colocando seus dois carros na frente. Hamilton estava na ponta com 01min29s786, 0s223 à frente de Bottas, enquanto Verstappen era o terceiro, 0s228 atrás do rival na luta pelo título. Gasly, a 0s477 e Sainz, a 0s778, completavam os cinco primeiros, enquanto Pérez subia, mas apenas para 15º.

Os minutos finais foram marcados por um momento entre Verstappen e Ocon. O holandês, de pneus macios novos, ia abrir uma volta, mas foi atrapalhado pelo francês ainda na primeira curva, tendo que escapar da pista para evitar maiores problemas.

No final, Lewis Hamilton terminou o TL1 na frente, terminando com 01min29s786, tendo Max Verstappen em segundo, 0s056 atrás e com Valtteri Bottas em terceiro, 0s223 atrás do companheiro. Completaram os dez primeiros: Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Já Sergio Pérez terminou em 11º.

A Fórmula 1 volta à pista de Jeddah ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Arábia Saudita. A sessão está marcada para 14h, com transmissão do Bandsports. E assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades na Arábia. Não perca!

