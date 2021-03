F1: Hamilton não vê 2021 como sua última temporada na categoria

O contrato de apenas um ano com a Mercedes fez o paddock da Fórmula 1 incendiar com especulações sobre o futuro de Lewis Hamilton na categoria, com muitos questionando se esse não seria seu último ano no grid. Mas o heptacampeão afirmou que, para ele, 2021 não será sua última temporada.

As especulações sobre uma possível aposentadoria de Hamilton cresceram ainda mais com a possibilidade do britânico atingir uma marca inédita na F1, podendo tornar-se o primeiro octacampeão da história.

Mas enquanto Hamilton tem deixado claro anteriormente que o seu sucesso em pista neste ano não irá definir seus planos, ele revelou antes do GP do Bahrein que ele não está contemplando ainda a possibilidade de abandonar a F1.

Perguntado se ele considera 2021 como seu último ano na F1, ele disse: "Não, não acho. Na posição que me encontro agora, não sinto que esse é o fim. Claro, temos essas mudanças para o próximo ano, o que é emocionante, e acho que essa pode ser a melhor temporada até aqui".

"Temos novas equipes, novos formatos. Não sinto que estou no fim, mas apenas os próximos oito meses dirão se estou pronto para parar ou não. Pessoalmente, não acho que vou, mas nunca se sabe".

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, e Hamilton, concordaram em sentar ao longo do verão europeu para falar sobre um futuro em potencial, com ambas as partes querendo evitar uma situação como a vista no começo deste ano.

Mas enquanto a cabeça de Hamilton possa ser influenciada pela performance da Mercedes, ele disse que seu amor pela F1 segue intacto.

"A posição que tenho não tem nada a ver com o fato de estar vencendo o campeonato ou não. Não vou abandonar quando a situação complicar. Queria um acordo de apenas um ano e sim, disse a Toto que seria melhor, para trabalharmos juntos no futuro, começarmos as conversas mais cedo".

"Estou totalmente comprometido com o esporte. O esporte está no melhor momento, em termos dos passos que estamos tomando. Estou orgulhoso de ver o que a F1 está fazendo em termos de reconhecer a plataforma que eles têm em busca de um mundo melhor".

"E eu amo o que eu faço. Cheguei mais animado do que estava em um bom tempo. Disse para Bono [seu engenheiro] que estou animado para começar. Teremos uma ótima batalha de um jeito ou de outro e isso é o que eu sempre amei".

