A Mercedes teve uma pré-temporada complicada no Bahrein, mais cedo neste mês, terminando como a equipe com menos quilometragem completada, após perder uma manhã com problemas de câmbio e um desequilíbrio na traseira ao longo dos dias seguintes. Segundo Valtteri Bottas, a equipe não sabe ainda o quanto de performance conseguiu recuperar para entender o carro antes do início da temporada 2021 da Fórmula 1.

Lewis Hamilton e Bottas apontaram os problemas de equilíbrio na traseira do carro como um dos pontos fracos do W12, com o heptacampeão rodando mais de uma vez ao longo do final de semana.

Mesmo assim, a Mercedes terminou a pré-temporada com o quinto melhor tempo do final de semana, enquanto a Red Bull ficou na ponta após três dias de testes sem muitos problemas.

Quando perguntado se a Mercedes havia compreendido o que estava de errado com o carro na pré-temporada, Bottas respondeu: "Sofremos um pouco, certamente, mas as condições também estavam bem extremas".

"Ventava muito, o que torna difícil entender as mudanças que estamos fazendo e isso compromete a saída. Torna ainda mais difícil entender e aprender em meio a essas condições. Mas sim, sofremos com o equilíbrio do carro".

"Sempre queremos mais performance do que temos atualmente, tanto no lado do carro e no chassi, também em aerodinâmica e também na parte humana. A equipe tem dado o melhor para entender tudo e garantir que pelo menos neste final de semana comecemos no melhor ponto possível".

"Não sabemos quanto que recuperamos desde a pré-temporada e o quanto de performance obtivemos desde então. É algo que vamos descobrir nos treinos e no sábado e no domingo".

"Mas pelo menos eu sei que a equipe fez o melhor no pouco tempo disponível, mas a temporada é longa, então não há motivos para pânico, só precisamos dar o nosso melhor".

Hamilton também deu sua opinião sobre a Mercedes, que está "no início" da compreensão do melhor modo de lidar com o W12.

"Tentamos entender, em termos de quantificar o quão grande ou pequeno é o problema que podemos ter ou não. Todos aqui, engenheiros e pessoal de aerodinâmica, e na fábrica, estão dando o seu melhor para corrigir qualquer coisa que aconteça com um novo carro".

"Estou totalmente confiante que, no curto período de tempo que tivemos, eles deram o seu melhor, mas será uma luta contínua para termos o carro onde queremos".

