Lewis Hamilton acha que é essencial que ele seja o piloto "mais puro" possível para não haver dúvidas sobre suas conquistas na Fórmula 1. Em meio a uma batalha apertada pelo campeonato que às vezes transbordou em colisões entre ele e o rival Max Verstappen, o britânico deixou claro que a forma como ele vence é tão importante quanto atingir seus objetivos.

Em uma ampla entrevista com mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, o heptacampeão disse que se manter limpo é algo que valoriza fortemente - embora muitos outros grandes nomes do esporte não tenham seguido esse mantra.

"Foi assim que meu pai me criou”, disse Hamilton. "Ele disse para você sempre falar na pista. Fui vítima de bullying quando criança, tanto na escola como nos circuitos, e queríamos vencê-los da maneira certa, não com a colisão de um carro. Então, não haveria como negar que você é melhor."

"Se você bater, eles poderiam dizer, 'oh sim, mas isso aconteceu, esta é uma tática que o piloto tem.' Quero ser o mais puro, por meio da velocidade, do trabalho árduo e da determinação, então no final não haverá como negar o que eu conquistei."

Batalhas com Verstappen

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

A crença de Hamilton sobre como se manter tem como pano de fundo ele lutando contra o superagressivo Verstappen, que demonstrou não ter medo de levar as coisas ao limite.

A dupla colidiu notoriamente nos GPs da Grã-Bretanha e Itália, e houve polêmica recente sobre o comportamento do holandês em forçar o britânico para longe enquanto disputavam a liderança na curva do lago durante a 48ª volta da corrida no Brasil.

Questionado sobre o que sente das lutas contra alguém como Verstappen, que não tem medo de arregaçar as mangas, Hamilton respondeu: "Você só precisa ser muito, muito cauteloso. Mais do que nunca".

"Em vez de dar a alguém o benefício da dúvida, tem que saber que é isso que vai acontecer. Você sempre tem que estar preparado para evitar uma colisão a todo custo, [mesmo] que signifique ir para longe, porque no final do dia você quer ir até o final, certo?"

"Se você for teimoso e se mantiver firme, vai bater. Então é isso que eu tentei fazer. Tentei evitar a colisão."

"Acho que tenho sido bastante decente nisso na maioria dos cenários. Você nem sempre consegue ser perfeito, mas existem outros pilotos com quem você disputa que são agressivos e respeitosos de maneiras diferentes."

"Ele [Max] não é o único piloto contra quem corri que é assim. Já competi com muitos no meu tempo e todos eles se comportam de maneira muito diferente. E é interessante. Agora que estou mais velho, olho um pouco mais fundo em seu caráter e um pouco de sua formação."

"Nossa educação é o motivo pelo qual agimos da maneira que agimos e nos comportamos da maneira que nos comportamos, seja bom ou ruim. Então, tento entendê-los, para que possa ter mais apreço por quem é esse personagem com quem estou disputando."

Evitando uma colisão

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash out of the race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton se desdobrou algumas vezes este ano para evitar colisões com Verstappen, principalmente na primeira curva em Ímola e Barcelona, ​​quando optou por escapar para evitar uma batida.

Ele negou que recuar tenha sido um sinal de fraqueza e reiterou que o acidente com o holandês em Silverstone tenha sido motivado por ele tentar provar que ultrapassá-lo não era uma tarefa simples.

"Se você está do lado de fora de um carro, dar ré é a opção sensata praticamente o tempo todo, a fim de ver o final da corrida", explicou Hamilton. Se você está por dentro, existem cenários em que eu realmente acredito que estava certo. Estou quase roda a roda com o outro."

"Em Silverstone, por exemplo, vá e veja a filmagem: minha roda dianteira estava ao lado da dianteira dele, então não era como se estivesse ao lado. [Max no Brasil] apenas manteve o pé no acelerador, saiu da linha e manteve a posição, qual seria o cenário lá? Teriam examinado as regras?"

"Às vezes você perde pontos fazendo isso, com certeza, mas não é apenas sobre mim. Tenho 2000 pessoas junto a mim e, por meio dessa decisão egoísta que poderia tomar - 'Não, vou me manter firme' e não terminar - isso custaria todos os bônus potenciais da minha equipe no final do ano, todo o trabalho duro que eles têm que fazer. Estou consciente dessas coisas também. ”

Hamilton também acha que um fator na diferença de abordagem que ele tem é que a geração mais jovem foi criada em meio a padrões de segurança mais elevados nas pistas - o que significa que eles não têm medo de sair do traçado para áreas de escape.

"O diria sobre as pistas em que os pilotos cresceram é que todas têm grandes áreas de escape”, disse ele. "Quando comecei, a maioria não tinha chegado a esse ponto, o que era mais divertido, mais arriscado e você tinha que guiar sem ultrapassar sempre o limite."

"Você realmente teve que construir isso lentamente, enquanto a geração deles pode ir além do limite, ir longe e voltar ao traçado. Há menos penalidade a pagar. Essa é a única diferença real."

"No entanto, eles parecem super motivados. Sabemos que temos mais pilotos hoje de origens mais ricas do que da classe trabalhadora do que nunca, isso não é novidade, mas acho que temos um pedigree decente."

Sem hostilidade

Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulates pole man Lewis Hamilton, Mercedes, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Embora Hamilton e Verstappen tenham entrado em confronto na pista este ano e estejam em uma luta pelo título tão acirrada, os dois não são abertamente hostis um com o outro.

Lewis não acha que tal situação seja incomum, pois ele aponta que suas diferentes abordagens durante as corridas podem estar associadas ao fato de eles estarem em estágios muito diferentes de suas carreiras.

"Olha, eu corri contra pessoas que mostraram algo inicialmente, mas na verdade era diferente", disse ele. "Tenho 36 anos, faço isso há muito tempo, então não é a primeira vez que me deparo com um piloto que é bom e ruim em certos aspectos. Acho que estou em uma posição muito melhor para ser capaz de lidar com isso. Principalmente no centro das atenções e nas pressões do esporte."

"Eu sei que ele é um cara super rápido e que vai ficar cada vez mais forte à medida que amadurece: o que sem dúvida fará. Olhe para mim quando eu tinha 24 ou 25 anos. Caramba... os erros que eu cometia naquela época."

"Eu tinha velocidade, mas estava passando por muitas experiências diferentes fora do carro e também por estar nos holofotes, com a pressão de estar à frente. Não acho que fiz muito corretamente, então não uso isso contra ninguém."

Verstappen CAMPEÃO já na Arábia? Hamilton OCTA com FACILIDADE? Veja MATEMÁTICAS DO TÍTULO da F1 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: