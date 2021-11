Lewis Hamilton acredita que as dificuldades que a Mercedes enfrentou ao longo da temporada 2021 da Fórmula 1 para aperfeiçoar os ajustes de seu carro, o W12, se deu pelo fato do modelo ser uma "diva monstruosa".

Enquanto a equipe de Brackley se mantém em uma luta apertada contra a Red Bull pelos títulos de 2021, a Mercedes sofreu com uma campanha intensa onde, diversas vezes, se viu para trás em relação à rival.

Isso começou ainda na pré-temporada, quando o impacto das mudanças no regulamento referentes à aerodinâmica tornaram aparentes os problemas de balanço no carro da Mercedes.

Falando com veículos selecionados de imprensa, incluindo o Motorsport.com, sobre a luta pelo título, Hamilton disse que essa temporada foi uma das mais complicadas em termos de destravar todo o potencial do W12 para que pudesse entregar o que buscava.

E ele disse que o W12 acaba sendo um passo além em comparação ao notoriamente difícil carro de 2017, que Toto Wolff, chefe da Mercedes, chamava à época de "diva".

"Diria que estou mais comprometido do que nunca", disse Hamilton sobre o progresso feito neste ano. "No geral, estou muito feliz com meu nível de comprometimento e minha performance".

"Mas eu queria que, o que eu notei esse ano, e é apenas um fato, é que esse carro é muito, muito difícil de ajustar. Não consigo me lembrar se foi no ano passado ou antes, que Toto chamou um carro de diva. Mas esse aqui é uma diva monstruosa".

"E o que frequentemente achávamos, além do menor tempo de treino, é que é mais complicado colocar esse carro na janela ideal de funcionamento".

"Portanto, quando você não tem o carro nessa janela certa, você acaba limitando o seu potencial. Então não tinha como maximizar minhas habilidades por causa dos ajustes não serem perfeitos. E era muito difícil chegar nesse ponto".

"No Brasil eu consegui o carro exatamente onde eu queria. E isso não é algo fácil. Talvez eu tenha feito isso uma ou duas vezes no ano apenas".

Lewis Hamilton celebrates his Qatar GP win with Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Um ano digno de montanha-russa

A situação complicada que a Mercedes se encontrou, especialmente no começo do ano, tem origem no novo regulamento de assoalho apresentado para 2021, que parece ter atingido mais os carros de baixo rake (a distância entre a parte traseira do assoalho e o chão).

Hamilton disse que a habilidade da equipe em responder aos desafios impostos pelo corte de downforce também não foram auxiliados pelos requerimentos de homologação, que limitaram as possibilidades de modificações pelas equipes.

"Sabíamos que perderíamos tudo isso de downforce, e assim que descobrimos o quanto foi perdido de fato, todas as características do carro mudaram. O que tínhamos trabalhado por anos, colocando o carro naquele ponto ideal como em 2020, foi um pesadelo para desfazer ou trabalhar com o que tínhamos, porque não era possível mudar nada dessas ferramentas".

"É assim que as coisas são e o foco foi em encontrar formas inteligentes de trabalhar ao redor de uma quantidade menor de downforce. Tivemos muitos elementos que tornaram as coisas ainda mais difíceis neste ano".

"É o carro mais difícil de ajustar e eu fiz muito trabalho no simulador. Mas mesmo no simulador, você vai faz um teste e o simulador não está no ponto que deveria estar - o nível de aderência não é o correto ou o efeito do evento está errado, ou a degradação está ajustada de forma errada, então você pode acabar saindo com números errados".

"Você precisa ser muito cuidadoso com os dados que está recebendo e as decisões que está tomando. Tem sido uma montanha-russa".

