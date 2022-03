Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton disse estar "mais renovado do que nunca" antes da nova temporada de Fórmula 1 após desligar sua mente da categoria durante as férias. O heptacampeão fez uma 'pausa' de todas as aparições públicas ou compromissos após sua controversa perda do título de 2021 para Max Verstappen em Abu Dhabi.

O piloto da Mercedes ficou 'desiludido' com a divisão pelos acontecimentos em Yas Marina e as decisões do antigo diretor de provas, Michael Masi. No entanto, ele reiterou que nunca considerou seriamente desistir e fez seu retorno à pista no mês passado com o W13 - novo carro de sua equipe - nos testes de pré-temporada.

Aos 37 anos, Hamilton está chegando ao fim de carreira na F1, mas disse se sentir no topo de sua forma enquanto busca um oitavo campeonato inédito.

Visando a nova temporada, ele explicou como pensou em seu futuro durante o intervalo e o tempo longe da F1, mas não viu razão para se afastar enquanto ainda segue no auge. Além disso, revelou que o 'recomeço' durante a intertemporada o beneficiou.

"Para aqueles que têm minha idade, acho que no final de qualquer campeonato é natural você pensar no futuro", disse ele. "Você está ponderando sobre os próximos passos e quais são os certos a se tomar e o que é melhor para si mesmo em termos de felicidade geral. Então, eu sempre avalio todas as minhas opções."

"Mesmo assim, me comprometi com a equipe e, no final das contas, amo o que faço. Adoro fazer parte do time. Adoro trabalhar com todos, e já disse isso muitas vezes, em direção a um objetivo comum."

"Sinto que estou no meu melhor. Então, por que eu precisaria aposentar? Há muitas maneiras diferentes de se reorientar, e eu diria que estas [férias] foram uma das melhores que já experimentei. Hoje, estou mais renovado do que nunca."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Alessio Morgese

Hamilton esteve ausente de todas as mídias sociais após sua derrota pelo título em Abu Dhabi até alguns dias antes do lançamento do carro da Mercedes, em meados de fevereiro.

O heptacampeão admitiu que a F1 era "definitivamente a última coisa que realmente queria falar com alguém" durante o intervalo, pois priorizava passar tempo com sua família.

"É claro que falo com meu pai sobre essas coisas, porque é algo que começamos juntos", comentou o britânico. No entanto, geralmente se tratava apenas de estar presente, viver o momento e criar memórias. Eu sei que às vezes na vida ficamos tão focados e presos em certas coisas como o trabalho que esquecemos disso."

"Foi um ótimo momento para descansar, o melhor que já tive com minha família", concluiu.

Depois de correr nos três dias dos testes de Barcelona no mês passado, Hamilton retornará ao cockpit do Mercedes W13 na próxima semana, quando as sessões do Bahrein começarem em 10 de março.

O fechamento da pré-temporada será seguida pelo GP do mesmo país, que abre o campeonato de 2022, no dia 20.

